Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat

Görüntülerde, tokat atarken ne söylediği tam anlaşılamayan kişinin, cümlesini "Kahrolsun Macronculuk" şeklinde bitirdiği işitiliyor.

Korumalar, olaya anında müdahale etti.

Elysee Sarayı, olayı "tokatlama girişimi" olarak doğruladı. Fransa basını, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını yazdı.

Macron, geçen hafta Lot bölgesine 2 günlük ziyaret gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Macron'un "Fransa turu" olarak adlandırdığı ve ikincisini Drome'a yaptığı ziyaretler, muhalefet tarafından seçim turu olarak nitelendiriliyor.