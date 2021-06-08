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Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası ziyaretinde selamlaşmak için kendisini bekleyenlerin yanına ilerlediğinde, bariyerlerin arkasında duran bir şahıs tarafından saldırıya uğradı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat

Cumhurbaşkanı , bölgesini ziyaretinde tokatlı saldırıya uğradı.

Ülke turu yapan Cumhurbaşkanı Macron, Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaştı.

Cumhurbaşkanı'nın yaklaştığı kişi, bir eliyle kolunu tuttuğu Macron'a diğer eliyle tokat attı.

Görüntülerde, tokat atarken ne söylediği tam anlaşılamayan kişinin, cümlesini "Kahrolsun Macronculuk" şeklinde bitirdiği işitiliyor.

Korumalar, olaya anında müdahale etti.

Elysee Sarayı, olayı "tokatlama girişimi" olarak doğruladı. Fransa basını, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını yazdı.

Macron, geçen hafta Lot bölgesine 2 günlük ziyaret gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Macron'un "Fransa turu" olarak adlandırdığı ve ikincisini Drome'a yaptığı ziyaretler, muhalefet tarafından seçim turu olarak nitelendiriliyor.

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