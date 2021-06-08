En büyüğü keşfedildi! Boyu 30 metre ağırlığı ise 67 ton

Avustralya Güneybatı Queensland'de bilim insanları, resmi olarak ülkede bulunan en büyük dinozor türünü keşfettiklerini açıkladı.

Dünyanın da en büyük dinozorlarından biri olarak kabul edilen keşifle ilgili bilim insanları, türün Titanozorlar olarak bilinen, bitki yiyen bir Australotitan cooperensis olduğunu bildirdi.