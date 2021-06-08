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En büyüğü keşfedildi! Boyu 30 metre ağırlığı ise 67 ton

'da resmi olarak ülkede şu ana kadar görülen en büyük dinozor fosili tespit edildi. Dünyanın da en büyüklerinden biri olduğu bildirilen dinozor fosilinin 92 ila 96 milyon yıl önce yaşayan ve olarak bilinen, bitki yiyen türü olduğu belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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En büyüğü keşfedildi! Boyu 30 metre ağırlığı ise 67 ton

Güneybatı Queensland'de bilim insanları, resmi olarak ülkede bulunan en büyük dinozor türünü keşfettiklerini açıkladı.

Dünyanın da en büyük dinozorlarından biri olarak kabul edilen keşifle ilgili bilim insanları, türün olarak bilinen, bitki yiyen bir olduğunu bildirdi.

BACAK UZUNLUĞU 5 İLA 6,5 METRE ARASINDA

Keşfedilen dinozorun boyunun 25 ila 30 metre arasında olduğu belirtilirken, 92 ila 96 milyon yıl önce yaşadığı tespit edildi.
Bacak uzunluğunun 5 ila 6,5 metre olduğu tespit edilen dinozorun daha önce tespit edilen ve türlerine benzer olduğunun altı çizildi.

İLK PARÇASI 2007 YILINDA TESPİT EDİLDİ

İlk parçası yılında 'ndaki yakınlarında keşfedilen türün geçtiğimiz günlerde de kürek kemikleri, uzuvları ve pelvik kemiklerinin bulunduğu belirtildi.

Dinozor araştırmasında yer alan paleontolog , dinozor kemiklerinin konumu, boyutu ve kırılganlığının, kalıntıların daha önce bilinmeyen bir türe ait olduğunun resmi olarak belirlenmesinde gecikmeye neden olduğunu söyledi.

AĞIRLIĞI YAKLAŞIK 67 TON

Mackenzie, "Böyle büyük, kırılgan kemiklerin incelenmesi ve temizlenmesi kelimenin tam anlamıyla yıllar aldı" dedi.

Eromanga Havzası'nda yaklaşık 15 dinozorun kalıntılarının bulunduğu açıklanırken Cooper'ın uzuvlarının uzunluklarına ve çevrelerine dayanarak dinozorun yaklaşık 67 ton ağırlığında olduğunun tahmin edildiği bildirildi.

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