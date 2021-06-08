08 Haziran 2021, Salı
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Son dakika: Terör örgütü PKK yine peşmergeyi hedef aldı

Son dakika haberine göre Terör örgütü PKK'nın 'ın  kentinde bir peşmergeyi öldürdüğü bildirildi. PKK, 5 Haziran Cumartesi günü de Duhok'un ilçesinde peşmerge güçlerine pusu kurmuştu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.06.2021
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Son dakika: Terör örgütü PKK yine peşmergeyi hedef aldı

Yerel medyada yer alan haberlere göre, PKK Duhok'un Zaho ilçesine bağlı Derkar nahiyesinde peşmerge güçlerine saldırdı.

Olaya ilişkin konuşan Derkar Nahiye Müdürü Edib Cafer, sabah saatlerinde PKK mensuplarınca açılan keskin nişancı ateşiyle bir peşmergenin hayatını kaybettiğini belirtti.

PEŞMERGE GÜÇLERİNE PUSU KURDULAR
Terör örgütü PKK, 5 Haziran Cumartesi günü de Duhok'un Amedi ilçesinde peşmerge güçlerine pusu kurmuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı, saldırı sonucu 5 peşmergenin öldüğünü, 7'sinin yaralandığını açıklamıştı.

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