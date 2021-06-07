Koronavirüs onları etkilemiyor! Şanslı grup ilk kez keşfedildi

İŞTE ŞANSLI GRUP

Konu ile ilgili yapılan açıklamada 'Avrupa'nın kuzeyinde ve batısında daha fazla insanın bu gene sahip olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz' ifadesine yer verildi. Başka bir deyişle bu keşif Avrupa'nın kuzeyinde ve batısında daha fazla insanın bu gene sahip olma ihtimalinin yüksek olduğu anlamına geliyor.