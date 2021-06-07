Koronavirüs onları etkilemiyor! Şanslı grup ilk kez keşfedildi
Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgınıyla mücadele hızla devam ederken uzmanların virüse karşı araştırmaları devam ediyor. Bazı insanların virüsten neden etkilenmediği merak edilirken bu soruya yanıt bulundu. Bilim insanları, bazı insanların Kovid-19'dan hastalanmamasını sağlayan bir gen keşfetti.
Dünya yaklaşık 2 yıldır Koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde. 2019'un son günlerinde hayatımıza giren virüs yaklaşık 4 milyon insanın canına mal oldu. Virüs dünya genelinde on milyonlarca insana bulaştı ve hatırı sayılır bir kısmını hastanelik etti.
Bilim dünyasından oldukça sevindirici bir haber geldi. Şanslı bir grubun Kovid-19'a karşı korunduğu ortaya çıktı. Kovid-19'a yakalanan bazı kişilerin neden hastalanmadığını açıklayan genetik bir bağlantının ilk kanıtı bulundu.
3 KAT DAHA SIK BULUNUYOR
İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından Newcastle Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları, 'HLA-DRB1*04:01' isimli genin asemptomatik kişilerde üç kat daha sık bulunduğunu keşfetti. Söz konusu araştırmaya göre, bu gene sahip kişilerin şiddetli Kovid-19'a karşı daha iyi bir korumaya sahip olduğu belirlendi.
Araştırmaya imza atan ekip bunun genetik direncin ilk açık kanıtı olduğuna inanıyor. İngiltere'nin inovasyon ajansı Innovate UK tarafından finanse edilen çalışma sayesinde aşı için öncelikli grupların yeniden belirlenebileceği ve risk altındaki kişilere öncelik verilerek pandeminin etkisinin azaltılabileceği belirtiliyor.
Ancak söz konusu kişiler virüse karşı dirençli olsalar da virüsü yaymaya devam ediyor. Başka bir deyişle Kovid-19'dan etkilenmeyen bu kişiler farkında olmadan çevrelerindeki pek çok kişiye korona bulaştırma kapasitesine sahip.
Zira uzmanlar kişilerin bu şanslı grupta olup olmadıklarını öğrenebileceğinin altını çizerken, aşılama öncesi genetik test yapılabileceğini hatırlatıyor.
İŞTE ŞANSLI GRUP
Konu ile ilgili yapılan açıklamada 'Avrupa'nın kuzeyinde ve batısında daha fazla insanın bu gene sahip olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz' ifadesine yer verildi. Başka bir deyişle bu keşif Avrupa'nın kuzeyinde ve batısında daha fazla insanın bu gene sahip olma ihtimalinin yüksek olduğu anlamına geliyor.
Söz konusu çalışamaya imza atan ekipte yer alan John Burn ise, Kovid-19'un insanlığın karşılaştığı en büyük tehditlerden biri olduğunun altını çizdi ve 'Bazı insanların neden hastalandığını ne kadar kolay anlarsak, kendimizi Kovid-19'a ve potansiyel salgınlara karşı daha iyi koruyabiliriz' ifadelerini kullandı.
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