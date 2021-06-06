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ABD'nin iki numarası ölümden döndü! Kamala Harris'in uçağı zorunlu iniş yaptı

Son dakika haberi... kamuoyu, Başkan Yardımcısı 'in içinde bulunduğu uçağın zorunlu iniş yapmasını konuşuyor. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i, 'ya taşıyan "Air Force 2" uçağı, 'daki Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalktıktan kısa süre sonra arızalanınca üsse geri döndü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021
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ABD'nin iki numarası ölümden döndü! Kamala Harris'in uçağı zorunlu iniş yaptı

Harris, 'ya resmi ziyarette bulunmak üzere yerel saatle 14.30'da 'daki Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'nden havalandı.

Uçak, kalkıştan kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle üsse zorunlu iniş yaptı.

Başkan Yardımcısı Harris'in Sözcüsü Symone Sanders, uçaktaki gazetecilere yaptığı açıklamada, uçaktaki teknik arızadan dolayı üsse döndüklerini ve uçağı değiştirip yola devam edeceklerini belirtti.

Sanders, "Teknik bir sorun. Endişe edilecek büyük bir şey yok." dedi.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Harris, "İyiyim, iyiyim. Biraz dua etmemiz gerekti ama hepimiz iyiyiz." ifadelerini kullandı.

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