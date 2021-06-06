ABD'nin iki numarası ölümden döndü! Kamala Harris'in uçağı zorunlu iniş yaptı
Son dakika haberi... ABD kamuoyu, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in içinde bulunduğu uçağın zorunlu iniş yapmasını konuşuyor. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i, Guatemala'ya taşıyan "Air Force 2" uçağı, Washington'daki Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalktıktan kısa süre sonra arızalanınca üsse geri döndü.
Harris, Guatemala'ya resmi ziyarette bulunmak üzere yerel saatle 14.30'da Washington'daki Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'nden havalandı.
Sanders, "Teknik bir sorun. Endişe edilecek büyük bir şey yok." dedi.
Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Harris, "İyiyim, iyiyim. Biraz dua etmemiz gerekti ama hepimiz iyiyiz." ifadelerini kullandı.
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