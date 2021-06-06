Şiddetli yağmur Almanya'yı esir aldı! Cadde ve otoyollar kapatıldı

Aşağı Saksonya eyaletinin Laatzen kentinde de bir alt geçidin sular altında kaldığı ve 82 yaşındaki bir kadının buradan çıkartıldığı kaydedildi.

Baden-Württeberg eyaletinde Stuttgart ana tren garını da 30 santimetreye kadar su bastığı belirtildi.

Stuttgart kentinde ayrıca bir şantiyede iskelenin yıkılması sonucu 65 yaşındaki bir işçinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Fulda şehri çevresinde de şiddetli yağmurun etkili olduğu, otoyolları su basması sonucunda çok sayıda kazanın meydana geldiği aktarıldı.