Şiddetli yağmur Almanya'yı esir aldı! Cadde ve otoyollar kapatıldı
Almanya’nın çeşitli bölgelerinde etkili olan yoğun yağışların su baskınlarına yol açtığı bildirildi. Öte yandan ülkenin çeşitli bölgelerinde etkili olan yağmurun maddi hasara sebep olduğu ve çok sayıda cadde ve otoyolunun kapatıldığı kaydedildi.
Ülke basınında yer alan haberlere göre Baden-Württemberg, Saksonya, Aşağı Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.
Thüringen eyaletinde Erfurt kent yakınlarındaki Gierstaedt kasabası sular altında kaldığı belirtilerken bu bölgeye giriş çıkışların kapatıldığı aktarıldı.
Wutha-Farnroda bölgesindeki Mosbach kentinde de evleri, bahçeleri ve garajları su bastığı, araçların sürüklendiği, insanların itfaiye tarafından kurtarıldığı ifade edildi.
Aşağı Saksonya eyaletinin Laatzen kentinde de bir alt geçidin sular altında kaldığı ve 82 yaşındaki bir kadının buradan çıkartıldığı kaydedildi.
Baden-Württeberg eyaletinde Stuttgart ana tren garını da 30 santimetreye kadar su bastığı belirtildi.
Stuttgart kentinde ayrıca bir şantiyede iskelenin yıkılması sonucu 65 yaşındaki bir işçinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Fulda şehri çevresinde de şiddetli yağmurun etkili olduğu, otoyolları su basması sonucunda çok sayıda kazanın meydana geldiği aktarıldı.
Ülkenin çeşitli bölgelerinde etkili olan yağmurun maddi hasara sebep olduğu ve çok sayıda cadde ve otoyolunun kapatıldığı kaydedildi.
Alman Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamada gelecek günlerde özellikle ülkenin güney kesimlerde yoğun yağışların devam edeceği uyarısı yapıldı.
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