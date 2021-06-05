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Çin'de Sinovac aşısıyla ilgili flaş karar: 3-17 yaş aralığında kullanımına onay verildi

 şirketinin korona virüse karşı ürettiği "" aşısının 3-17 yaş aralığında kullanımını onayladı. Dünya genelinde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında birçok ülkede başlatılan aşılama programlarında aşının uygulandığı yaş grupları genişletiliyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.06.2021
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Çin'de Sinovac aşısıyla ilgili flaş karar: 3-17 yaş aralığında kullanımına onay verildi

Çin'de Sinovac Biotech şirketinin Covid-19'a karşı ürettiği "CoronaVac" aşısının 3-17 yaş aralığında kullanımına yeşil ışık yakıldı. Sinovac Biotech CEO'su Yin Weidong yaptığı açıklamada, aşının söz konusu yaş aralığındaki çocuklara ne zaman uygulanmaya başlanacağının sağlık yetkililerine bağlı olduğunu ifade etti. Yin, reşit olmayanların enfeksiyondan sonra ciddi semptom riski daha yüksek olan yaşlılara kıyasla aşılamada daha düşük önceliğe sahip olduğunu vurguladı.

FAZ II KLİNİK DENEMESİ DE TAMAMLADI
Faz I ve II klinik deneylerinden elde edilen ön sonuçlara göre aşı, 3 ila 17 yaşındaki katılımcılarda bağışıklık oluştururken, çoğunda hafif şekilde yan etkiler görüldü. Yin ayrıca, iki dozdan sonra 3. dozun uygulandığı Faz II klinik denemesinin de tamamladığını aktardı.

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