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Koronavirüs geçirenler hangi aşıyı yaptırmalı? SinoVac mı BioNTech mi? Uzman isimden flaş açıklama

Son dakika haberi... ile mücadelede büyük başarı sağlayan , aşılamada da diğer ülkelere örnek olmaya devam ediyor. Şu anda ülkemizde ve aşısı uygulanırken vatandaşların en merak ettiği konulardan biri de "?" oldu. Başkanı Prof. Dr. , konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 30.05.2021 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021
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Koronavirüs geçirenler hangi aşıyı yaptırmalı? SinoVac mı BioNTech mi? Uzman isimden flaş açıklama

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kurugöl şunları söyledi:

Koronavirüs geçirenler hangi aşıyı yaptırmalı? SinoVac mı BioNTech mi? Uzman isimden flaş açıklama

"COVID-19'u ister hafif, ister ağır geçirmiş olsun aşı sırası gelip BioNTech'i tercih eden çok kişide ağır yan etki oluştuğunu tespit ettik.

Koronavirüs geçirenler hangi aşıyı yaptırmalı? SinoVac mı BioNTech mi? Uzman isimden flaş açıklama

Bu kişilerde aşırı halsizlik, yorgunluk, ateş, lenf bezlerinde büyüme, kolda aşırı ağrı, güçsüzlük yani COVID-19 benzeri bulgular ortaya çıktı."

Koronavirüs geçirenler hangi aşıyı yaptırmalı? SinoVac mı BioNTech mi? Uzman isimden flaş açıklama

"Bu nedenle hastalığı atlatan kişilerin BioNTech yerine Sinovac ile aşılanmalarını tavsiye ediyorum."

Koronavirüs geçirenler hangi aşıyı yaptırmalı? SinoVac mı BioNTech mi? Uzman isimden flaş açıklama

"Sanırım yetkili makamlar da bu konuda bir araştırma yapıp gerekli uyarıyı yapacaktır. Sonuçta Türkiye'ye 270 milyon doz aşı geleceği söyleniyor.

Koronavirüs geçirenler hangi aşıyı yaptırmalı? SinoVac mı BioNTech mi? Uzman isimden flaş açıklama

Bunların yaklaşık 70 milyonu Sinovac olacak. Bu nedenle kişilerin seçme hakkı var. Buna göre hareket edilirse daha uygun olacaktır."

Koronavirüs geçirenler hangi aşıyı yaptırmalı? SinoVac mı BioNTech mi? Uzman isimden flaş açıklama

"TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK AĞUSTOS'TA OLABİLİR"
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı açıkladı:

Koronavirüs geçirenler hangi aşıyı yaptırmalı? SinoVac mı BioNTech mi? Uzman isimden flaş açıklama

"Dünyada bağışıklık kazanma süresi Mart 2022 olarak düşünülüyor. Biz dünyada aşılamada 10. sıradayız.

Koronavirüs geçirenler hangi aşıyı yaptırmalı? SinoVac mı BioNTech mi? Uzman isimden flaş açıklama

Haziranda aşılanma oranları artarsa, günde 200 bin aşı yapılıyor, eğer 1 milyonun üzerine çıkarsak bağışıklığa dünya üzerinde erken ulaşan ülkeler arasına gireceğiz.

Koronavirüs geçirenler hangi aşıyı yaptırmalı? SinoVac mı BioNTech mi? Uzman isimden flaş açıklama

Şu andaki veriler ile ülkemizde toplumsal bağışıklığa ağustosun sonuna kadar ulaşacağız gibi görünüyor.

Koronavirüs geçirenler hangi aşıyı yaptırmalı? SinoVac mı BioNTech mi? Uzman isimden flaş açıklama

Tabii aşı temininde bir sıkıntı yaşamazsak, halkımız inanarak aşısını yaptırırsa."

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