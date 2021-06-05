Putin'den Rusya'yı "gerileyen güç" olarak niteleyen MI6 Başkanı Richard Moore'a çok sert yanıt

Putin, Rusya'yı "gerileyen bir güç" olarak tanımlayan Moore'a, "Kendisi bu görevde henüz yeni, biraz tecrübe kazanacak ve sonra Rusya'nın gerileyen bir güç olup olmadığına ilişkin değerlendirmelerine muhtemelen dönüp yeniden bakacaktır." sözleriyle tepki gösterdi.

Rus lider, Moore'a "Dolayısıyla niye rahatsız olup endişe ediyorsun, sadece hayatını yaşa ve Rus-İngiliz ilişkilerini daha fazla bozmaya çalışma." şeklinde yüklendi.