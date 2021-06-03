Fransa Cumhurbaşkanı Macron yine Türkiye'yi hedef aldı
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Libyalılar kendileri talep ettiği için dış müdahaleyi durdurmalıyız” dedi. Macron, ülkesinin Libya'ya karşı özel sorumluluğu bulunduğunu iddia etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Libya'daki siyasi geçiş dönemini desteklediklerini dile getiren Macron, Libya'nın askeri egemenliğine ve istikrara kavuşması gerektiğini söyledi. Macron, ülkesinin Libya'ya karşı özel sorumluluğu bulunduğunu iddia etti.
Libyalılar ve uluslararası ortaklarıyla iş birliği içinde Libya'nın istikrarını güçlendireceklerini ileri süren Macron, Libya halkının egemen ve istikrarlı bir ülkede yaşamaya hakkı olduğunu söyledi. Macron, Türkiye'nin ve Rusya'nın "yabancı paralı askerlerinin" Libya'yı terk etmesi gerektiğini iddia etti.
Fransa'nın Libya'ya güvenliği sağlama konusunda yardım etmeye hazır olduğunu belirten Macron, Libya'da bu yılın sonunda düzenlenecek seçimlerin başarılı şekilde tamamlanması gerektiğini kaydetti. Öte yandan Macron, Dibeybe'nin talebi üzerine kanserle mücadele için 450 Fransız doktoru Libya'ya göndereceklerini belirtti.
Dibeybe de Fransa ile Libya arasındaki ilişkilerin resmi olarak yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Fransa'nın Libya'nın siyasi meşruiyetini güçlendirme konusunda önemli rol oynadığını aktaran Dibeybe, Fransa'nın Libya'nın istikrarı ve yabancı paralı askerlerin varlığının sonlanması için katkıda bulunabileceğini belirtti. Dibeybe, iki ülke arasındaki ortak projelerin yeniden başlamasını istediklerini söyledi.
2002'den bu yana toplanamayan iki ülke arasındaki ortak komisyonun çalışmalarına yeniden başlayacağını ifade eden Dibeybe, bu komisyonun iki ülke arasındaki anlaşmaların takibini yapacağı bilgisini paylaştı. Dibeybe, Macron'u yakın zamanda Trablus'ta görmeyi umut ettiğini kaydetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav yerleri belli oldu mu? İşte detaylar...
- Beklenen açıklama sonunda geldi... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel fragmanı...
- Masumlar Apartmanı'nda kafa karıştıran iddia! Farah Zeynep Abdullah'ın hamlesi aklı firar ettirdi...
- Mayıs ayı enflasyon tahmini nedir? Mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜFE - ÜFE...
- Emekliye zam müjdesi! SSK, SGK ve Bağkur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? 550 TL ile...
- Harekete geçildi, talepler patladı! 0.99 kredi müjdesi! Ford, Toyota, Kia, Hyundai, Fiat...
- LGS genelgesi son dakika: LGS sınav giriş belgesi alınacak mı? LGS giriş belgesi nereden, nasıl alınır?
- Ve sonunda belli oldu! Başvurup kabul edilenlere 100.000 TL hibe verilecek! Şartları ise...
- Öğretmen, akademisyenler ne zaman aşılanacak? Öğretmenlere aşı zorunlu mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca...
- Ziraat Bankası satışa çıkardı! 53.000, 85.000, 105.000 TL'ye kadar ikinci el araç imkanı! Fırsat olarak...
- Ve son dakika değişti! 2 ay uzatıldı, bankalar damping yaptı! 10.000 - 20.000 - 30.000 TL'ye mevduat faizi oranları...
- İl dışı tayin ataması ne zaman yapılacak 2021? 2021 yılı il dışı atama takvimi belli oldu mu? Taban puanları...