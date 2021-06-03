Fransa Cumhurbaşkanı Macron yine Türkiye'yi hedef aldı

Libyalılar ve uluslararası ortaklarıyla iş birliği içinde Libya'nın istikrarını güçlendireceklerini ileri süren Macron, Libya halkının egemen ve istikrarlı bir ülkede yaşamaya hakkı olduğunu söyledi. Macron, Türkiye'nin ve Rusya'nın "yabancı paralı askerlerinin" Libya'yı terk etmesi gerektiğini iddia etti.