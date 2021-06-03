Afrika'nın güvenliği Türk zırhlılarına emanet

Katmerci, "Farklı pazarlarda da çalışmalarımız var. Savunma sanayisinde ihracat sabır işi. En az 1,5-2 yıl emek harcıyorsunuz sonunda ya oluyor ya olmuyor. Kenya'daki süreç istediğimiz gibi oldu. Bunun prosedür tarafları var. Şu anda işi imzalıyoruz. Bundan sonra finansal çalışmalar yapılacak sonrasında toplam tutar bildirilip işe başlanacak." dedi.