Koronavirüse yaklanan 155 milyon kişi iyileşti! Türkiye'nin verileri gündem oldu

İyileşenlerin sayısı Rusya'da 4 milyon 702 bin 599'a, İngiltere'de 4 milyon 293 bin 977'ye, İtalya'da 3 milyon 886 bin 867'ye, Almanya'da 3 milyon 518 bin 600'e, İspanya'da 3 milyon 460 bin 447'ye, Arjantin'de 3 milyon 409 bin 316'ya, Kolombiya'da 3 milyon 218 bin 620'ye, Polonya'da 2 milyon 641 bin 139'a ulaştı.