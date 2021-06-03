Koronavirüse yaklanan 155 milyon kişi iyileşti! Türkiye'nin verileri gündem oldu
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Worldometers tarafından yapılan açıklamada toplam 155 milyon kişinin yeniden sağlığına kavuştuğu açıklandı. Verilerde Türkiye'nin rakamları da dikkat çekti.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 155 milyonu aştı.
Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.
Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 150 milyon 80 bin 582'si iyileşti.
ABD'de 27 milyon 986 bin 511, Hindistan'da 26 milyon 390 bin 584 ve Brezilya'da 15 milyon 168 bin 330 kişi virüsü yenmeyi başardı.
İŞTE TÜRKİYE'NİN VERİLERİ
Türkiye'de bugün itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 5 milyon 131 bin 453 kişi sağlığına kavuştu.
İyileşenlerin sayısı Rusya'da 4 milyon 702 bin 599'a, İngiltere'de 4 milyon 293 bin 977'ye, İtalya'da 3 milyon 886 bin 867'ye, Almanya'da 3 milyon 518 bin 600'e, İspanya'da 3 milyon 460 bin 447'ye, Arjantin'de 3 milyon 409 bin 316'ya, Kolombiya'da 3 milyon 218 bin 620'ye, Polonya'da 2 milyon 641 bin 139'a ulaştı.
Dünya genelinde 13 milyon 643 bin 293 kişi hala Kovid-19 tedavisi görüyor.
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak genel salgına dönüştü.
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