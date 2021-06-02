02 Haziran 2021, Çarşamba
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ABD'de koronavirüs bilançosu: 24 saatte 674 kişi hayatını kaybetti

'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 674 artarak 595 bin 242'ye ulaştı. , 3 milyon 790 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 954 binden fazla vakayla ve 2 milyon 326 binin üzerinde vakayla izledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.06.2021
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ABD'de koronavirüs bilançosu: 24 saatte 674 kişi hayatını kaybetti

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 23 bin 497 artışla 33 milyon 288 bin 92'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 674 artarak 595 bin 242'ye çıktı.

, 3 milyon 790 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 954 binden fazla vakayla ve 2 milyon 326 binin üzerinde vakayla izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 261 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, 'ta 53 bin 329 ve Texas'ta 51 bin 525 olarak kayıtlara geçti.

135 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİ DOZ AŞI YAPILDI

'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 168 milyondan fazla kişiye ilk doz, 135 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 28 milyon 307 bini aşkın vakayla ve 16 milyon 624 binden fazla vakayla izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 465 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 335 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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