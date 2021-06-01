Kanada'daki kiliselerde yüzlerce çocuğun öldürüldüğü ortaya çıktı! "Defin maliyetine nedeniyle okul bahçesine gömdüler"

KAYIP MEZARLARI BULMAK İÇİN FEDERAL HÜKÜMETTEN TALEP EDİLEN ÖDENEK REDDEDİLDİ

CBC'ye konuşan ve kendisi de yerli olan Alberta Üniversitesi Antropoloji Profesörü Kisha Supernant, kayıtlara geçmemiş çocuk ölümlerini bölgedeki halkı rahatsız etmeden araştırmaya çalıştıklarını, mezarlıkların tespitine yardımcı olmak için yere nüfuz eden radar ekipmanı kullandıklarını söyledi.

Supernant, federal hükümeti ülke çapındaki eski yatılı okul bölgelerindeki arama çalışmalarını finanse etmeye çağırırken, 2009 yılında teknik cihazlar için talep ettikleri toplam 1,5 milyon Kanada doları tutarındaki ödenek talebinin federal hükümet tarafından reddedildiğini anlattı.