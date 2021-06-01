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Kanada'daki kiliselerde yüzlerce çocuğun öldürüldüğü ortaya çıktı! "Defin maliyetine nedeniyle okul bahçesine gömdüler"

'da yaşanan yatılı okullarında yüzlerce çocuğun öldürülmesine yönelik skandal giderek büyüyor. Kanada'nın eyaletinde 800’den fazla daha çocuğun öldüğü açıklanırken yaşanan olay dünya gündemine oturdu. Diğer yandan raporuna yansıyan bulgulara göre, defin maliyetinin yüksek olması nedeniyle okulda ölen çocukların cesetlerinin evlerine gönderilmeyerek okul bahçesine gömüldüğü ifade edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.06.2021 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021
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Kanada'daki kiliselerde yüzlerce çocuğun öldürüldüğü ortaya çıktı! Defin maliyetine nedeniyle okul bahçesine gömdüler

genelindeki yerli halkı derinden sarsan yatılı okulları dramında bu kez de eyaletinde 800'den fazla çocuğun öldüğü bildirildi.

821 ÇOCUK ÖLMÜŞ

Kanada resmi yayın kuruluşu 'de yer alan haberde, British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki yatılı kilise okulunun bahçesinde 215 cesedi kalıntısının bulunduğuna dair haberlerin ülke gündemine oturmasının ardından, Alberta eyaletindeki yatılı kilise okullarında da kayıtlara geçmemiş 821 çocuk ölümü olduğu bilgisi yer aldı.

CBC'ye konuşan (70), 215 çocuğun kalıntılarının bulunduğunu duyduğunda, güney Alberta'daki St. Mary's Yatılı Okulundaki günlerini hatırladığını söyledi.

OKULUN ARKA BAHÇESİNE GÖMÜLMÜŞ

Bromley, 10 yaşındayken arkadaşlarının okulun arkasındaki mezarlardan bahsettiklerini ama herhangi bir mezar taşı görmediğini ifade etti.

CBC'nin ulaştığı bilgilere göre, okulun arka bahçesinde, ölen öğrencilerin mezarları vardı ve 1945 yılında bir görevli, okul müdürüne gönderdiği bir talimatta, mezarların daha da derinleştirilmesi için yeniden kazılmasını istedi.

HER BEŞ ÇOCUKTAN BİRİ...

Alberta'da yatılı kilise okullarında kalan her 5 çocuktan 1'inin okuldayken öldüğü belirtilen haberde, resmi kayıtlarda 139 olan ülke genelindeki toplam yatılı kilise okulu sayısının da gerçekte bilinenden fazla olduğu kaydedildi.

Kayıtlara 139 olarak geçen yatılı kilise okulu sayısına, dini gruplar veya federal destek olmadan işletilen yatılı okulların dahil olmadığı, bu nedenle gerçekte bu okullara giden toplam çocuk sayısı ve kaç çocuğun öldüğünün belirlenmesinin de zor olduğu belirtildi.

KAYIP MEZARLARI BULMAK İÇİN FEDERAL HÜKÜMETTEN TALEP EDİLEN ÖDENEK REDDEDİLDİ

CBC'ye konuşan ve kendisi de yerli olan Antropoloji Profesörü Kisha Supernant, kayıtlara geçmemiş çocuk ölümlerini bölgedeki halkı rahatsız etmeden araştırmaya çalıştıklarını, mezarlıkların tespitine yardımcı olmak için yere nüfuz eden radar ekipmanı kullandıklarını söyledi.

Supernant, federal hükümeti ülke çapındaki eski yatılı okul bölgelerindeki arama çalışmalarını finanse etmeye çağırırken, 2009 yılında teknik cihazlar için talep ettikleri toplam 1,5 milyon Kanada doları tutarındaki ödenek talebinin federal hükümet tarafından reddedildiğini anlattı.

DEFİN MALİYETLERİ YÜKSEK OLDUĞU İÇİN OKUL BÖLGESİNE GÖMÜLDÜ

Öte yandan raporuna yansıyan bulgulara göre, defin maliyetinin yüksek olması nedeniyle okulda ölen çocukların cesetleri, genellikle evlerine gönderilmeyerek okulun bulunduğu bölgede gömüldü.

Raporda, birçok yatılı okulun yüksek oranları nedeniyle mezarlıklara sahip olduğunun tahmin edildiği belirtilirken, bu okullardan çok azının çocuk ölümlerini resmi olarak belgelediği ve mezarlarını koruduğu kaydedildi.

KANADA TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK ÇOCUK İSTİSMARI

Kanada yerlilerinin tarihteki en acılı dramı olan ve en büyük çocuk istismarı olarak da nitelendirilen Yatılı Kilise Okullarının ilki, 1800'lerin başında açıldı ve sonuncusu 1996'da kapatıldı.

150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla alınarak yerleştirildiği kiliselere ait yatılı okullarda, bu çocukların büyük bölümü fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet ile istismara uğradı.

Ülkede 2010'da kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonunun kayıtlarına geçen istismarların yanı sıra bazı çocukların üzerinde tıbbi deneyler yapıldığı da belirlendi.

Kanada federal hükümeti, binlerce çocuğun açlık, soğuk ve tıbbi deneyler sonucu hayatını kaybettiği yatılı kilise okullarında yaşananlar için, 2008 yılında mağdurlardan resmen özür dilemişti.

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