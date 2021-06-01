01 Haziran 2021, Salı
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Peru’da Covid-19 kaynaklı ölümler revize edildi! Toplam can kaybı 3 kat arttı

’da hükümet tarafından yapılan incelemenin ardından 'a bağlı can kayıpları revize edilerek, 69 bin 342’den 180 bin 764'e yükseltildi. Devlet Başbakanı Violeta Bermudez gazetecilere verdiği demeçte, can kaybı sayısının ülkede devam eden salgının ciddiyetinin anlaşılması için Perulu ve uluslararası uzmanların tavsiyesi üzerine yükseltildiğini ifade ederek, "Bu güncellenmiş bilgiyi kamuoyuna açıklamanın bizim görevimiz olduğunu düşünüyoruz" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.06.2021
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Peru’da Covid-19 kaynaklı ölümler revize edildi! Toplam can kaybı 3 kat arttı

'da hükümet tarafından yapılan inceleme sonucunda salgının başından bu yana kayıtlara geçen can kaybı revize edildi.

Revize edilen can kaybı sayısı yaklaşık 3 kat artırılarak, 69 bin 342'den 180 bin 764'e yükseltildi.

Yapılan düzeltme sonucu Peru, dünyada nüfusa oranla en fazla can kaybının yaşandığı ülke konumuna geldi.

Devlet Başbakanı Violeta Bermudez gazetecilere verdiği demeçte, can kaybı sayısının ülkede devam eden salgının ciddiyetinin anlaşılması için Perulu ve uluslararası uzmanların tavsiyesi üzerine yükseltildiğini ifade ederek, "Bu güncellenmiş bilgiyi kamuoyuna açıklamanın bizim görevimiz olduğunu düşünüyoruz" dedi.

salgınında en çok etkilenen Latin Amerika ülkeleri arasında yer alan Peru'da, uzmanlar uzun zamandır gerçek can kaybı sayısının eksik olduğu konusunda uyarılarda bulunuyordu.

Salgının başından bu yana Peru'nun komşuları olan Kolombiya'da 88 bin 282, Bolivya'da 14 bin 471, Ekvador'da 20 bin 572 ve Brezilya'da ise 462 bin 92 can kaybı kayıtlara geçti.

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