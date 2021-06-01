Peru’da Covid-19 kaynaklı ölümler revize edildi! Toplam can kaybı 3 kat arttı

Covid-19 salgınında en çok etkilenen Latin Amerika ülkeleri arasında yer alan Peru'da, uzmanlar uzun zamandır gerçek can kaybı sayısının eksik olduğu konusunda uyarılarda bulunuyordu.



Salgının başından bu yana Peru'nun komşuları olan Kolombiya'da 88 bin 282, Bolivya'da 14 bin 471, Ekvador'da 20 bin 572 ve Brezilya'da ise 462 bin 92 can kaybı kayıtlara geçti.

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