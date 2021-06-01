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YPG/PKK, zorla silah altına alınmak istemeyen Münbiç halkına ateş açtı!

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Giriş: 01.06.2021 00:45
Son dakika haberleri... Batı destekli YPG/PKK, Müslüman coğrafyasında kan dökmeye devam ediyor. Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Suriye’nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde teröristlerin, zorla silah altına alma uygulamasına karşı çıkarak protesto düzenleyen halka ateş açması sonucu 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı.
YPG/PKK, zorla silah altına alınmak istemeyen Münbiç halkına ateş açtı!
YPG/PKK, zorla silah altına alınmak istemeyen Münbiç halkına ateş açtı!
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