Covid-19 aşısıyla ilgili flaş karar! 7 Haziran'da yeni aşamaya geçiyorlar

20 MİLYONU AŞKIN KİŞİ AŞILANDI

EMA geçtiğimiz Cuma günü Pfizer-BioNTech firması tarafından üretilen Comirnaty koronavirüs aşısının 12-15 yaş grubu çocuklara uygulanmasına onay vermişti. Bugüne kadar 20 milyon 85 bin kişinin aşılandığı 38 milyona yakın nüfuslu Polonya'da 17 Mayıs tarihi itibarıyla da 16 ve 17 yaş grubu için aşılama takvimi açılmıştı.