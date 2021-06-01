Almanya'dan COVID-19 salgınıyla ilgili yeni karar! Risk seviyesi düşürüldü | Peki ülkedeki kaç kişi aşı oldu?
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ile Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, vaka sayılarının düşmesinden ve hastanelerin yoğun bakım servislerindeki durumun rahatlamasından dolayı risk seviyesinin düşürüldüğünü açıkladı. Ülkede bir süredir risk seviyesi "çok yüksek" seviyesindeydi. Öte yandan ülke genelinde kaç kişinin koronavirüs aşısı olduğuna dair en güncel rakamlar ise açıklandı.
SON DAKİKA HABERİ | Almanya, "çok yüksek" olan Kovid-19 risk seviyesini "yükseğe" düşürdü
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki risk seviyesi yeni vakaların gerilemesiyle "çok yüksekten" "yükseğe" düşürüldü.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, vaka sayılarının düşmesinden ve hastanelerin yoğun bakım servislerindeki durumun rahatlamasından dolayı risk seviyesinin düşürüldüğünü söyledi.
"SALGININ HALEN ORTASINDAYIZ"
Kovid-19 salgınında ülkedeki durumun iyileştiğini ifade eden Spahn, "Ancak biz hala pandeminin ortasındayız." uyarısında bulundu.
Spahn, risk seviyesinin düşürülmesine ilişkin değerlendirmenin, salgında zor geçen ikinci ve üçüncü dalganın kırılmasına ilişkin bir işaret olduğunu belirterek, ancak insanlar dikkatli olmadığında durumun çok hızlı değişebileceğini ve kötüleşebileceğini kaydetti.
Kovid-19 tespitine yönelik hızlı testlerin ücretsiz yapıldığı bazı merkezlerde usulsüzlük yapıldığının ortaya çıkmasına da değinen Spahn, "Dolandırıcılık edepsizliktir." ifadesini kullandı.
Test merkezlerini işletenlerin çoğunun dürüst olduğunu ifade eden Spahn, bu merkezlerinin gelecekte daha iyi denetleneceğini kaydetti.
ALMANYA'DA 1 GÜNDE 153 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Almanya'da son 24 saatte 1785 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 3 milyon 682 bin 911'e çıktı.
Son 24 saatte 153 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 88 bin 595'e yükseldi.
Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 35,2 olarak tespit edildi. 25 Mayıs'ta 58,4 olan bu sayı, dün 35,1 olarak açıklanmıştı.
11 Mayıs'ta 6 bin 125 olan yeni vaka sayısı da, 18 Mayıs'ta 4 bin 209'a, 25 Mayıs'ta da 1911'e gerilemişti.
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