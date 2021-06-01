Almanya'dan COVID-19 salgınıyla ilgili yeni karar! Risk seviyesi düşürüldü | Peki ülkedeki kaç kişi aşı oldu?

ALMANYA'DA 1 GÜNDE 153 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Almanya'da son 24 saatte 1785 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 3 milyon 682 bin 911'e çıktı.

Son 24 saatte 153 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 88 bin 595'e yükseldi.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 35,2 olarak tespit edildi. 25 Mayıs'ta 58,4 olan bu sayı, dün 35,1 olarak açıklanmıştı.

11 Mayıs'ta 6 bin 125 olan yeni vaka sayısı da, 18 Mayıs'ta 4 bin 209'a, 25 Mayıs'ta da 1911'e gerilemişti.