İsrail’in saldırısı Gazzeli ailenin Türkiye hayalini öldürdü

TÜRKİYE'YE GİTMEK İÇİN TÜRKÇE KURSUNA YAZILMIŞLAR

Kız kardeşi ile 2013'te İstanbul'u ziyaret ettiklerini belirten Hadidi, şunları söyledi:

"O günden bu yana o ülkeye (Türkiye'ye) âşık oldum. Türkiye'yi çok sevdim. Buraya döndükten sonra aileme Türkiye halkının bize karşı davranışlarından bahsettim. Birçok insan onları tanımadığım halde sadece Filistinli olduğum için bana hediyeler verdi. İşte bu durumları anlattığımda çocuklarım 'Türkiye'ye gidelim orada yaşayalım' dediler. Ben de onlara 'inşallah bakalım' demiştim."

Hadidi, Türkiye'ye gitme hayaliyle çocuklarına pasaport çıkarttığını, Türkçe kursuna bile yazıldıklarını aktardı.