İsrail'e gözdağı! Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları'ndan büyük askeri geçit töreni
Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde büyük bir askeri geçit töreni düzenledi. İşte El-Kassam Tugayları'nın elindeki silahlar...
İsrail'in 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar 11 günün ardından taraflar arasında ateşkes kararı alınması ile sona ermiş, ateşkes 21 Mayıs'ta yerel saatle gece 02.00'da yürürlüğe girmişti.
Ateşkesin ardından Gazze'de saldırıların izleri silinmeye ve şehrin yeniden imarı için çalışmalar sürerken, Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde büyük bir askeri geçit töreni düzenledi.
İsrail savaş uçakları tarafından bombalanan şehrin batısındaki Kadisiye bölgesinden başlayan askeri geçit töreni, şehrin ana meydanına doğru gerçekleştirildi.
Törende, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden El-Kassam Tugayları üyelerinin fotoğrafları askeri araçlara asılırken, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak fırlatılan birçok roket ve füze ile silahlar törende sergilendi.
Tören sırasında sık sık, "Kassam Tugaylarına selam olsun" ve "Ruhumuzla ve kanımızla seni kurtarıyoruz Ey Aksa" sloganları atıldı.
Filistinliler askeri geçit törenini, İsrail'e karşı direnişin sürdüğüne dair bir mesaj olduğunu ifade ederken, İsrail baskınlarının ve bombardımanlarının kendilerini zayıflatmayacağının gösterdiğini belirtti.
Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın 254 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
KASSAM TUGAYLARI KİMDİR?
İzzeddin el Kassam Tugayları, Hamas'ın silahlı koludur.
Hamas'ın silahlı kanadına bu ismin verilmesinin nedeni, İzzeddin El Kassam'ın Filistin'in bağımsız ve İslâmi bir ülke olması için fikren harekete geçen ve ardından da bu mücadelesini silahlı direnişe çeviren ilk eylemci olmasıdır.
Kassam Tugayları İsrail tarafından tespit edilmeyi zorlaştırmak için dağınık ve hücresel bir yapıdadır.
İşte törenden fotoğraflar...
(Kamikaze İHA)
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