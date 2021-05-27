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İsrail'e gözdağı! Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları'ndan büyük askeri geçit töreni

'ın silahlı kanadı , 'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde büyük bir askeri geçit töreni düzenledi. İşte El-Kassam Tugayları'nın elindeki silahlar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.05.2021 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021
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İsrail'e gözdağı! Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları'ndan büyük askeri geçit töreni

İsrail'in 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar 11 günün ardından taraflar arasında ateşkes kararı alınması ile sona ermiş, ateşkes 21 Mayıs'ta yerel saatle gece 02.00'da yürürlüğe girmişti.

İsrail'e gözdağı! Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları'ndan büyük askeri geçit töreni

Ateşkesin ardından Gazze'de saldırıların izleri silinmeye ve şehrin yeniden imarı için çalışmalar sürerken, Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde büyük bir askeri geçit töreni düzenledi.

İsrail'e gözdağı! Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları'ndan büyük askeri geçit töreni

İsrail savaş uçakları tarafından bombalanan şehrin batısındaki Kadisiye bölgesinden başlayan askeri geçit töreni, şehrin ana meydanına doğru gerçekleştirildi.

İsrail'e gözdağı! Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları'ndan büyük askeri geçit töreni

Törende, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden El-Kassam Tugayları üyelerinin fotoğrafları askeri araçlara asılırken, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak fırlatılan birçok roket ve füze ile silahlar törende sergilendi.

İsrail'e gözdağı! Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları'ndan büyük askeri geçit töreni

Tören sırasında sık sık, "Kassam Tugaylarına selam olsun" ve "Ruhumuzla ve kanımızla seni kurtarıyoruz Ey Aksa" sloganları atıldı.

İsrail'e gözdağı! Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları'ndan büyük askeri geçit töreni

Filistinliler askeri geçit törenini, İsrail'e karşı direnişin sürdüğüne dair bir mesaj olduğunu ifade ederken, İsrail baskınlarının ve bombardımanlarının kendilerini zayıflatmayacağının gösterdiğini belirtti.

İsrail'e gözdağı! Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları'ndan büyük askeri geçit töreni

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın 254 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İsrail'e gözdağı! Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları'ndan büyük askeri geçit töreni

KASSAM TUGAYLARI KİMDİR?

İzzeddin el Kassam Tugayları, Hamas'ın silahlı koludur.

İsrail'e gözdağı! Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları'ndan büyük askeri geçit töreni

Hamas'ın silahlı kanadına bu ismin verilmesinin nedeni, İzzeddin El Kassam'ın Filistin'in bağımsız ve İslâmi bir ülke olması için fikren harekete geçen ve ardından da bu mücadelesini silahlı direnişe çeviren ilk eylemci olmasıdır.

İsrail'e gözdağı! Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları'ndan büyük askeri geçit töreni

Kassam Tugayları İsrail tarafından tespit edilmeyi zorlaştırmak için dağınık ve hücresel bir yapıdadır.

İsrail'e gözdağı! Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları'ndan büyük askeri geçit töreni

İşte törenden fotoğraflar...

İsrail'e gözdağı! Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları'ndan büyük askeri geçit töreni

(Kamikaze İHA)

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