İsrail'in öldürdüğü Filistinli çocukların gönlünde Türkiye vardı
New York Times gazetesi, İsrail'in vahşice öldürdüğü 69 çocuğu hikayesini ele aldı. "Onlar sadece çocuktu" başlığıyla verilen haberde, Türkiye ayrıntısı dikkat çekti.
New York Times gazetesi, İsrail'in saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukları haberleştirdi. Haberdeki detaylarda Filistinli minik yüreklerin Türkiye'ye yönelik sevgisi dikkat çekti.
İsrail'in işgalci güçlerinin 10 Mayıs'ta başlatıp 11 gün boyunca sürdürdüğü Gazze saldırılarının yankıları sürüyor. ABD merkezli New York Times gazetesi, İsrail'in saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların hikâyelerini "Onlar sadece çocuktu" başlığı altında aktardı. New York Times'ın bu adımı "ABD basını günah çıkarıyor" şeklinde yorumlandı. Filistinli çocukların anılarına dair Türkiye ayrıntıları ise dikkat çekti.
TÜRK BAYRAĞI DA VAR
Haberde hikâyesi aktarılan çocuk kurbanlardan olan 10 yaşındaki Rafeef Ebu Dayer'in çizdiği son resmine de yer verildi. Minik kızın öldürülmeden önce yaptığı resimde Filistin bayrağının yanına Türk bayrağını da eklediği görüldü. 7 yaşında hayatını kaybeden Abdurrahman el-Hadidi'nin ise hayalinin Türkiye'ye seyahat etmek olduğu bilgisi Filistinli çocukların Türkiye'ye olan sevgisini ortaya koydu. Haberde Abdurrahman ile birlikte 4 çocuğunu ve eşini kaybeden acılı baba Muhammad el- Hadidi'nin sözlerine yer verildi. Baba Muhammed, "Abdurrahman İngilizce okuyordu. Türkiye'ye gitme hayalimiz vardı. Uzaktan kumandalı araçlarla oynamayı çok severdi" dedi.
ARTIK KORKU YOK
Öte yandan Al Jazeera'deki haberde İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te uyguladığı tehcir politikalarına yer verildi. BM verilerine göre işgal altındaki Doğu Kudüs'te 970 Filistinli daha evsiz bırakılabilir. Filistinliler evlerinden zorla çıkarılarak yerlerine Yahudilerin yerleştirilmesine karşı mücadelelerine devam edeceklerini söylüyor. Şeyh Cerrah'taki tehcire karşı başlatılan mücadelenin ardından Filistinliler "Artık korku yok. Sonsuza kadar evlerimizi savunacağız" diyor.
MUHAMMED HADİDİ'NİN 4 ÇOCUĞU İSRAİL'İN SALDIRILARINDA ÖLDÜRÜLDÜ
New York Times gazetesi 28 Mayıs tarihli baskısında, 10 ve 11'inci sayfalarını İsrail'in saldırılarında ölen Filistinli çocuklara ve bölgede yaşanan sorunlara ayırdı. Kapağındaki Filistinli çocukların resminin altında, "Bu ayki çatışmalarda ilk raporlara göre, Gazze'de 18 yaş altı en az 67, İsrail'de ise iki kişi hayatını kaybetti. Onlar, doktor, sanatçı ve lider olmak istemişlerdi" ifadelerine yer verdi.
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