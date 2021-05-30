İsrail'in öldürdüğü Filistinli çocukların gönlünde Türkiye vardı

TÜRK BAYRAĞI DA VAR

Haberde hikâyesi aktarılan çocuk kurbanlardan olan 10 yaşındaki Rafeef Ebu Dayer'in çizdiği son resmine de yer verildi. Minik kızın öldürülmeden önce yaptığı resimde Filistin bayrağının yanına Türk bayrağını da eklediği görüldü. 7 yaşında hayatını kaybeden Abdurrahman el-Hadidi'nin ise hayalinin Türkiye'ye seyahat etmek olduğu bilgisi Filistinli çocukların Türkiye'ye olan sevgisini ortaya koydu. Haberde Abdurrahman ile birlikte 4 çocuğunu ve eşini kaybeden acılı baba Muhammad el- Hadidi'nin sözlerine yer verildi. Baba Muhammed, "Abdurrahman İngilizce okuyordu. Türkiye'ye gitme hayalimiz vardı. Uzaktan kumandalı araçlarla oynamayı çok severdi" dedi.