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İngiltere Başbakanı Johnson'ın gizli mutluluğu! Katedraldeki törenle evlendi

Son dakika haberi... 'yi sallayan evlilik haberi geldi. İngiltere Başbakanı , nişanlısı ile Westminster Katedrali'nde gizli törenle evlendi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.05.2021
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İngiltere Başbakanı Johnson'ın gizli mutluluğu! Katedraldeki törenle evlendi

basınında yer alan haberlere göre, 56 yaşındaki Başbakan Johnson, 33 yaşındaki nişanlısı Symonds'la Westminster Katedrali'nde aile üyeleri ve arkadaşlarının katıldığı 30 kişilik küçük bir törenle evlendi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara, konuya ilişkin resmi açıklama yapmaktan kaçındı.

'daki bölgesel hükümetin başbakanı ve Demokratik Birlik Partisi (DUP) lideri , Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Johnson ve Symonds'ı evlilikleri dolayısıyla tebrik etti.

Aralık 2019'dan bu yana nişanlı olan çiftin isimli bir erkek çocukları var.

Johnson'ın 2018'de biten son evliliğinden 4, evlilik dışı bir ilişkisinden de bir çocuğu bulunuyor.

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