İngiltere Parlamentosu'ndan İsrail'e yaptırım çağrısı

Milletvekilleri bugün Avam Kamarası'nda "İsrail Gazze Ateşkesi" için düzenlenen toplantıda, hükümetin uluslararası hukuku ihlal eden İsrail'e karşı yaptırımların uygulamasını ve silah satışlarının durdurulmasını istediğini dile getirdi.



İşçi Partisi milletvekili Richard Burgon Parlamentoda yaptığı konuşmada, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların dehşet verici olduğunu belirterek bir an önce şiddetin son bulmasını istediğini ifade etti. Burgon İngiliz hükümetine seslenerek, Filistin'e yönelik saldırıların önüne geçebilmek için, "Filistin'i devlet olarak tanımanın zamanı geldi, çünkü onların da var olma hakkı var" ifadelerini kullandı. Burgon ayrıca, İngiltere hükümetini uluslararası hukuku ihlal eden İsrail'e silah satışlarını durdurmaya davet etti.



İNGİLİZ SİLAHLARI SORUNU



İşçi Partisi'nin Filistin asıllı Milletvekili Leyla Moran, "acil ateşkese ihtiyacımız var" diyerek, İngiliz hükümetinin tarihi sorumluluktan kaçtığını ancak artık adım atma zamanının geldiğini belirtti. Moran, İngiltere Parlamentosunda Orta Doğu'dan Sorumlu Bakan James Cleverly'e İngiliz hükümetinin Filistin'i hala neden tanımadığını ve İsrail'in İngiliz silahlarını kullanıp kullanmadığını sordu.



İngiliz silahlarının kullanımına dair bir açıklama yapmayan Cleverly, İngiltere'nin güçlü bir silah ihracatı ruhsatlandırma rejimine sahip olduğunu ve tüm silah satışlarının buna göre değerlendirildiğini açıkladı.



Aynı zamanda İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn, halkın İngiliz hükümeti ile İsrail arasındaki askeri ilişkileri bilmeye hakkı olduğunu ifade etti. Corbyn, Cleverly'den iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin detaylarını paylaşmasını istedi.



Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 64'ü çocuk, 38'i kadın 17'si yaşlı olmak üzere 227'ye, yaralıların sayısının ise bin 620'ye yükseldiği bildirilmişti.

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