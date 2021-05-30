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İngiltere karışık! Aşı isyanı sokağa taştı

Son dakika haberleri... karşıtları sokaklarını karıştırdı. İngiltere'nin başkenti 'da aşı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemi karşıtları protesto gösterisi düzenledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.05.2021
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İngiltere karışık! Aşı isyanı sokağa taştı

Başkentte 'nda yerel saatle 13.00'te bir araya gelen Kovid-19 aşısı karşıtı binlerce kişi, "Özgürlük" sloganları atarak yürüyüşe başladı.

Ellerinde, " pasaportuna hayır", "Benim bedenim, benim kararım", "Maskeye hayır, aşıya hayır, karantinaya hayır" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, yürüyüş yolunda maske takan kişilere de tepki gösterdi.

Protesto esnasında, polise saldırmak isteyenler ile buna engel olanlar arasında yumruklaşma yaşandı.

Önlemlerin kaldırılması ve Kovid-19 aşılarının uygulanmamasını isteyen grubun önceki aylarda düzenlediği gösterilerde yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

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