İngiltere karışık! Aşı isyanı sokağa taştı
Son dakika haberleri... Aşı karşıtları İngiltere sokaklarını karıştırdı. İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemi karşıtları protesto gösterisi düzenledi.
Başkentte Parlamento Meydanı'nda yerel saatle 13.00'te bir araya gelen Kovid-19 aşısı karşıtı binlerce kişi, "Özgürlük" sloganları atarak yürüyüşe başladı.
Ellerinde, "Aşı pasaportuna hayır", "Benim bedenim, benim kararım", "Maskeye hayır, aşıya hayır, karantinaya hayır" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, yürüyüş yolunda maske takan kişilere de tepki gösterdi.
Önlemlerin kaldırılması ve Kovid-19 aşılarının uygulanmamasını isteyen grubun önceki aylarda düzenlediği gösterilerde yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.
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