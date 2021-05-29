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Azerbaycan'daki üç maden yatağını Türk şirketler işletecek! İlham Aliyev duyurdu

Cumhurbaşkanı ülke genelindeki 3 maden yatağını Türk şirketlerinin işleteceğini açıkladı. Bu kapsamda Gaşgaçay maden yatağı "Eti Bakır A.Ş."ye, Elbeydaş ve Ağduzdağ maden yatakları ise "Artvin Maden A.Ş."ye verildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.05.2021 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021
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Azerbaycan'daki üç maden yatağını Türk şirketler işletecek! İlham Aliyev duyurdu

Cumhurbaşkanı , ülkedeki 3 maden yatağının Türk şirketlerince işletilmesi yönünde karar aldı.

Aliyev'in kararı gereği, etüt, araştırma, keşif, geliştirme ve işletme amacıyla Gaşgaçay maden yatağı "Eti Bakır A.Ş."ye, Elbeydaş ve Ağduzdağ maden yatakları ise "Artvin Maden A.Ş."ye verildi. Madenlerin Türk şirketlerince işletilme süresi 30 yıl olarak belirlendi.

Aliyev, ile Bakanlığına bahsi geçen madenlerin işletilmesine yönelik sözleşmeleri 3 ay içerisinde hazırlayarak şirketlerle imzalamaları yönünde talimat verdi.

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