Son dakika: Vietnam Sağlık Bakanı açıkladı: İngiliz ve Hint varyantının karışımı yeni varyant tespit edildi

'İNGİLTERE VARYANTINA AİT OLAN MUTASYONLARA SAHİP BİR HİNT VARYANTI'

Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long, "Yeni tespit edilen hastalar üzerinde gen dizilimi üzerine çalıştıktan sonra, Hindistan ve İngiltere'dekilerin bir karışımı olan yeni bir varyant keşfettik" derken, "Daha spesifik olarak söylersem, tespit edilen varyant İngiltere varyantına ait olan mutasyonlara sahip bir Hint varyantı" dedi.