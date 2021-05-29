Son dakika: Vietnam Sağlık Bakanı açıkladı: İngiliz ve Hint varyantının karışımı yeni varyant tespit edildi
Son dakika haberine göre Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam’da İngiliz ve Hindistan varyantının karışımından oluşan yeni bir corona virüs çeşidinin tespit edildiği açıklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Vietnam Sağlık Bakanı, “Yeni tespit edilen hastalar üzerinde gen dizilimi üzerine çalıştıktan sonra, Hindistan ve İngiltere'dekilerin bir karışımı olan yeni bir varyant keşfettik” derken yeni varyantı yakın zamanda dünyaya duyuracağını belirtti.
Independent'ın ülke yerel basınına dayandırdığı haberine göre, Vietnam Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long'un yeni varyantı yakın zamanda dünyaya duyuracağı bildirildi.
Bakan Long, tespit edilen varyantın daha bulaşıcı olduğunu belirtirken, yapılan laboratuvar testlerinde virüsün çok hızlı bir şekilde çoğaldığının tespit edildiğini söyledi.
'İNGİLTERE VARYANTINA AİT OLAN MUTASYONLARA SAHİP BİR HİNT VARYANTI'
Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long, "Yeni tespit edilen hastalar üzerinde gen dizilimi üzerine çalıştıktan sonra, Hindistan ve İngiltere'dekilerin bir karışımı olan yeni bir varyant keşfettik" derken, "Daha spesifik olarak söylersem, tespit edilen varyant İngiltere varyantına ait olan mutasyonlara sahip bir Hint varyantı" dedi.
Ülkesinde sert önlemler uygulandığını belirten Long, Vietnam'daki vaka sayılarındaki artışın yeni tespit edilen varyant sebebiyle meydana geldiğine inandığını aktardı.
2020 yılının büyük bir bölümünde corona virüsü başarıyla kontrol altına aldıktan sonra Vietnam'da, son dönemde virüsün yayılma hızı gittikçe artıyor.
Nisan sonundan bu yana ülkedeki 63 şehrin 31'inde yaklaşık 3 bin 600 vaka kaydedilirken bu sayının, pandeminin başından 1 Nisan'a kadar kaydedilen 2 bin 617'nin yarısından fazlasını oluşturuyor.
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