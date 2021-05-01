Tüm dünyada Hindistan varyantı alarmı! Hindistan nasıl bu hale geldi?

Aralık 2019'da, koronavirüsün ilk kez ortaya çıktığı Çin'de, daha sonra sırasıyla İtalya ve İspanya'da, en son da ABD ve Brezilya başta olmak üzere birçok Güney Amerika ülkesinde pandemi büyük felaketlere yol açtı. Ancak daha önce hiçbir ülke, 1.3 milyar nüfuslu Hindistan kadar vahim bir tabloyla karşı karşıya kalmadı. Hindistan'daki krizin boyutu öylesine büyük ki, geleneksel olarak ölülerin yakıldığı ülkede, hayatını kaybedenler için odun dahi bulunamıyor.