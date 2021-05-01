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Haberler Galeri Tüm dünyada Hindistan varyantı alarmı! Hindistan nasıl bu hale geldi?

Tüm dünyada Hindistan varyantı alarmı! Hindistan nasıl bu hale geldi?

Son dakika haberine göre; Koronavirüs dehşeti Hindistan'da hız kesmiyor. Ülkede her gün yeni vaka ve ölüm rekorları kırılıyor. Hastanelerde yatak, oksijen ve ilaç kıtlığı had safhada. Hindistan, daha birkaç ay önce koronavirüsün kontrol altına alındığı, kitle bağışıklığının oluştuğu ülkeler arasında sayılıyordu. Peki Hindistan nasıl bu hale geldi?

Giriş Tarihi: 01.05.2021 09:59 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 10:41
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Tüm dünyada Hindistan varyantı alarmı! Hindistan nasıl bu hale geldi?

Korona kâbusu tüm dünyada sürerken, tüm dünyada kayıtlı vakalar 150 milyonu, ölümler ise 3.1 milyonu geçti. Hindistan ise tarihe geçecek bir sağlık kriziyle karşı karşıya.

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Tüm dünyada Hindistan varyantı alarmı! Hindistan nasıl bu hale geldi?

Aralık 2019'da, koronavirüsün ilk kez ortaya çıktığı Çin'de, daha sonra sırasıyla İtalya ve İspanya'da, en son da ABD ve Brezilya başta olmak üzere birçok Güney Amerika ülkesinde pandemi büyük felaketlere yol açtı. Ancak daha önce hiçbir ülke, 1.3 milyar nüfuslu Hindistan kadar vahim bir tabloyla karşı karşıya kalmadı. Hindistan'daki krizin boyutu öylesine büyük ki, geleneksel olarak ölülerin yakıldığı ülkede, hayatını kaybedenler için odun dahi bulunamıyor.

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Tüm dünyada Hindistan varyantı alarmı! Hindistan nasıl bu hale geldi?

ÖLÜ YAKMA KUYRUĞU

Amerikan CNN televizyonuna konuşan Yeni Delhi'deki Seemapuri krematoryumunun başındaki Jitender Singh Shunty, "Pandemiden önce günde 8 ila 10 ölü yakıyorduk. Şimdilerde bu sayı, günlük 100 ila 120 arasında değişiyor. Krematoryumda o kadar uzun kuyruklar var ki, vatandaşlar ölüleri için bilet alıp sıra bekliyorlar" dedi.

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Tüm dünyada Hindistan varyantı alarmı! Hindistan nasıl bu hale geldi?

Yeni Delhi'den yayın yapan CNN muhabiri Clarissa Ward, "Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Şehirdeki her aile en az bir yakınını kaybetmiş ve herkes yasta" açıklamasında bulundu.

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Tüm dünyada Hindistan varyantı alarmı! Hindistan nasıl bu hale geldi?

CESETLER ÜST ÜSTE

Halk çaresizlikten, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden yakınlarını belediyenin gösterdiği bazı alanlarda gece kendisi yakıyor. Bir ölünün yakılması için 300 ila 400 kilogram odun gerekirken, halk odun bulmakta dahi zorlanıyor. Vatandaşlar, konuyla ilgili orman bakanlığından yardım istiyor. Cenaze arabaları ve ambulanslar ölülere yetişemezken, ambulanslarda üst üste yığılan cesetler ile yakınlarını motosikletin üzerinde taşıyanların görüntüsü yürek burkuyor.