Son dakika: ABD’den nükleer silah skandalı! Avrupa’daki gizli noktalar ifşa oldu

Yalnızca ordu mensuplarının ulaşması gereken bilgiler arasında gizli kod ve kelimelerin de yer aldığı ortaya çıktı. ABD'li askerlerin, nükleer silahlar konusundaki bilgileri ezberlemek için kullandıkları Chegg, Quizlet ve Cram gibi uygulamalar üzerinden ifşa ettikleri bilgi kartlarını, üs içerisindeki hangi depolarda nükleer silahların bulunduğu, hangilerinin ise boş olduğuna dair bilgileri hatırlamak için kullandıkları belirtildi.

Chegg isimli uygulama üzerinden paylaşılan "Study!" başlıklı bilgi kartlarında, nükleer silahları barındıran sığınakların kesin konumlarına ait bilgilerin de yer aldığı anlaşıldı. Bellingcat'in araştırmasına göre birçok kartın, sekiz yıldır çevrimiçi ve halka açık olduğu ortaya çıktı.