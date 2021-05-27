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50 kişide görüldü! İngiliz varyantı Fransa’da mutasyon geçirdi

Koronavirüsün daha bulaşıcı olduğu tespit edilen varyantının ’da yeniden mutasyona uğradığı açıklandı. Yaklaşık 50 kişide tespit edilen ve varyantı adı verilen yeni tür sonrası test sayıları artırılırken, bölgeye ek olarak 20 bin aşı sevk edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.05.2021 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021
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50 kişide görüldü! İngiliz varyantı Fransa’da mutasyon geçirdi

'nın güneybatısındaki şehrinde corona virüsün yeni bir varyantı tespit edildi.

varyantı olarak bilinen B.1.1.7'nin yeni bir mutasyonu olduğu açıklanan varyant ile ilgili yerel hükümetin sağlık danışmanı Profesör , yeni türe Bordeaux varyantı dendiğini söyledi.

Yaklaşık 50 kişilik bir grupta tespit edilen varyant ile ilgili merkezi hükümet harekete geçerken bölgeye yaklaşık 20 bin ek corona virüs aşısı sevk edildi.

18 YAŞIN ÜZERİNDEKİ HERKESE AŞI SUNULACAK

'ın haberinde yeni aşı merkezlerinin de açıldığı Bordeaux şehrinde herhangi bir koşul gerektirmeden 18 yaşın üstündeki herkese aşı sunulacağı bildirilirken bölgesel sağlık otoritesinin (ARS) tıbbi danışmanı Profesör Patrick Dehail, "Gerekli ekstra dozları elde etmek için ile birlikte çalışıyoruz" dedi.

İngiliz Guardian gazetesinin haberinde ise yeni varyantın tespit edildiği kişilerin bölgesindeki bir okuldaki öğrenciler ve ebeveynleri olduğu belirtildi.

MEVCUT AŞILAR VARYANTA KARŞI ETKİLİ

Profesör Dehail, Fransa'da kullanılan Pfizer-BioNTech, , ve aşılarının şu an için bu varyanta karşı etkili göründüğünün altını çizdi.

VOC 20I / 484Q olarak nitelenen Bordeaux'daki varyantının, ilk olarak 'nin bölgesinde tespit edilen B.1.1.7'nin bir mutasyonu olduğu tespit edilirken bölgesel sağlık otoritesinin (ARS) tıbbi danışmanı Profesör Patrick Dehail, 'bu vakaların daha şiddetli olacağına inanmak için hiçbir neden olmadığını" belirtirken 'daki Ulusal Referans Merkezi'nin varyantın daha ayrıntılı bir analizinden sorumlu olduğunu da sözlerine ekledi.

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