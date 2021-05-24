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Ruhani'den ABD'ye nükleer anlaşma mesajı

ABD-İran arasındaki gerilim devam ederken Ruhani'den nükleer anlaşma açıklaması geldi. ABD'yi hedef alan Ruhani, "Nükleer anlaşmayı ihlal eden tüm yaptırımları kaldırmaktan başka seçeneği yok" ifadelerine yer verdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.05.2021 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021
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Ruhani'den ABD'ye nükleer anlaşma mesajı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmayı ihlal eden tüm yaptırımları kaldırmaktan başka seçeneği olmadığını belirtti.

Başkent Tahran'da Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ve Meclis Başkanı ile bir araya gelen Ruhani, burada yaptığı konuşmada nükleer anlaşma ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD makamlarının İran'a karşı yürüttüğü maksimum baskı politikasının başarısızlığını kabul ettiğini söyleyen Ruhani, "ABD yönetiminin yaptırımların başarısız olduğunu itiraf etmesi ülkemiz için yeni bir zaferdir. Bugün Amerikalıların nükleer anlaşmayı ihlal eden tüm yaptırımları kaldırmaktan başka seçeneği yok." ifadelerini kullandı.

ABD İRAN ARASINDA GERİLİM

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü , (DMO) ait 13 sürat botunun, Hürmüz Boğazı'nda seyir halindeki ABD savaş gemilerine 130 metre yaklaşarak taciz ettiğini açıkladı.

Kirby, günlük basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Gün içinde DMO-D olarak bilinen İran Devrim Muhafızları Donanmasına bağlı çok sayıda sürat botu, güvenli ve profesyonel olmayan manevralar yaptı ve uluslararası hukuk çerçevesinde gösterilmesi gereken hassasiyeti, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ABD donanma gemilerine yaklaşırken göstermedi." ifadelerini kullandı.

ABD GEMİLERİNE YAKINLAŞTILAR

Bölgede füze kurvaziyeri "USS Montenery" gemisi dahil 6 ABD gemisinin "USS Georgia" denizaltısına eşlik ettiği sırada olayın gerçekleştiğini ifade eden Kirby, "13 İran DMO botunun yüksek hızla Amerikan gemilerine 130 metreye kadar yaklaştığını" kaydetti.

Kirby, gerekli uyarılardan sonra "USCG Cutter Maui" Sahil Güvenlik gemisinin 50 kalibrelik makineli tüfeğiyle 30 uyarı ateşi açtığını, ikinci tur atıştan sonra ise İran botları ile temasın kesildiğini söyledi.

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