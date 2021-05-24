Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman açılacak| Bölge halkı ihya oldu! Rakamlar iki katına çıktı

Türkiye'yi çok sevdiğini belirten İgor Perfülev, "Türkiye çok güzel bir ülke, Türk insanı çok iyi. Çok beğeniyoruz. Çok sıcak insanları var. Her şey güzel, meyve sebze çok uygun fiyata satılıyor. Havası denizi güzel. Burada yiyecek ve içecek ucuz. Ev kiraları bize göre pahalı değil. Ancak yerel halka göre pahalı olabilir. Ev kiraları bizim için normal. 700 dolar kira parası veriyoruz" dedi.

