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Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman açılacak| Bölge halkı ihya oldu! Rakamlar iki katına çıktı
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santral Projesi, emlak piyasasını da hareketlendirdi. Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesinde bir yıl öncesine kadar 180-200 bin liralı olan daire fiyatlarının 350-400 bin liraya, bin lira olan daire kiraların ise 4-5 bin liraya kadar çıktığını söyledi.
Giriş Tarihi: 24.05.2021 10:27Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 10:50