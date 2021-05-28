NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den dikkat çeken Afganistan açıklaması
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan’da hükümet ve silahlı kuvvetlerin, kendilerine destek verecek uluslararası birlikler olmadan da kendi ayakları üzerinde durabilecek kadar güçlü olduğunu belirtti.
Jens Stoltenberg, Portekiz açıklarında düzenlenen deniz tatbikatı sırasında Associated Press'e (AP) verdiği röportajda, "Afganistan, hem güçlü ve yetenekli güvenlik güçlerinin oluşturulması hem de sosyal ve ekonomik ilerleme konusunda uzun bir yol kat etti. Artık kendi ülkelerinde barış ve istikrar için tüm sorumluluğu alan Afganlar olmalı." değerlendirmesinde bulundu.
"KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURABİLİR"
NATO'nun Afganistan'da neredeyse 20 yıldır güvenliğin sağlanmasına yardımcı olduğunu belirten Stoltenberg, "Afganistan'da hükümet ve silahlı kuvvetlerin, kendilerine destek verecek uluslararası birlikler olmadan da kendi ayakları üzerinde durabilecek kadar güçlü olduklarını" söyledi.
Stoltenberg, NATO ülkelerinin, güvenlik güçlerini finanse ederek ve Kabil ile Taliban arasında yavaş ilerleyen barış görüşmelerine destek vererek, bakanlıklara tavsiyelerde bulunacak sivil uzmanlar aracılığıyla Afganistan'ı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.
"NİHAİ KARAR ALINMADI"
NATO'nun Afgan güvenlik güçleri için ülke dışında eğitim sağlama olasılığını araştırdığını belirten Stoltenberg, ancak bu konuyla ilgili nihai bir karar alınmadığını söyledi.
Stoltenberg, Afganistan'daki askeri misyonu sona erdirme kararının getirdiği riskler konusunda şeffaf ve net davranıldığını kaydetti.
Diğer yandan ülkede NATO varlığının devam etmesinin de bazı riskleri olduğunu belirten Stoltenberg, bu durumun daha fazla çatışma, asker sayısını artırma zorunda kalma ve askeri misyonu devam ettirme zorunluluğuna neden olabileceğini ifade etti.
Stoltenberg, NATO'nun Kabil havalimanı için mali destek sağlamayı planladığını ancak ittifakın şimdiye kadarki en büyük, maliyetli ve iddialı görevini tamamlamasından sadece birkaç ay önce tüm bunların nasıl sonuçlanabileceğinin belirsiz olduğunu söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Düğünler ne zaman açılacak? Düğünler 1 Haziran'dan sonra serbest olacak mı? Düğün genelgesi...
- Özlem sona eriyor... Friends Reunion ne zaman başlayacak? Friends Reunion yeni sezon nerede yayınlanacak?
- Korkakların namlusu kısacak! EDHO'ya dönerse ortalık alev alır! Sezon finali öncesinde...
- Başvuranın hesabına yatıyor, şartlar belli oldu! Zamlı ve geri ödemesiz! Almak oldukça basit...
- Yüzde 19'a kadar faiz imkanı! Parasını yatıran kazançlı çıkıyor! 20.000 TL'nin 32 günlük vadeli mevduat faizi getirisi ne kadar?
- Yatırımcılar için kritik detay... BTT ne zaman yükselişe geçer? Bittorrent Netflix anlaşması son durum nedir?
- Talep patladı, 50.000 TL indirim geldi! Hayaldi gerçek oldu! Fiat, Hyundai, Dacia, Kia, Toyota...
- Bankalardan kapış kapış ucuz satılık evler! 55.000 - 130.000 - 175.000 TL'ye ev sahibi olmak mümkün! İş Bankası...
- Bir Zamanlar Çukurova ne zaman sezon finali yapacak? Bir Zamanlar Çukurova sezon final tarihi belli mi?
- Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
- Yasaklar, kısıtlamalar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma kısıtlaması hangi tarihte kalkacak 2021? 1-2-3 Haziran'da yasak var mı?
- Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Korona aşısı olanlar maske takma yasağından muaf mı? Normalleşme sürecinde...