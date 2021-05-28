NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den dikkat çeken Afganistan açıklaması

Jens Stoltenberg, Portekiz açıklarında düzenlenen deniz tatbikatı sırasında Associated Press'e (AP) verdiği röportajda, "Afganistan, hem güçlü ve yetenekli güvenlik güçlerinin oluşturulması hem de sosyal ve ekonomik ilerleme konusunda uzun bir yol kat etti. Artık kendi ülkelerinde barış ve istikrar için tüm sorumluluğu alan Afganlar olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURABİLİR"

NATO'nun Afganistan'da neredeyse 20 yıldır güvenliğin sağlanmasına yardımcı olduğunu belirten Stoltenberg, "Afganistan'da hükümet ve silahlı kuvvetlerin, kendilerine destek verecek uluslararası birlikler olmadan da kendi ayakları üzerinde durabilecek kadar güçlü olduklarını" söyledi.