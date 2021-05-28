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Son dakika: Metrobüsün mucidi Jaime Lerner hayatını kaybetti! Jaime Lerner kimdir?

Son dakika haberine göre Dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde toplu taşımanın çehresini değiştiren ve ’da da metrobüs olarak faaliyette olan "Transit hızlı otobüs" (BRT) sisteminin geliştiren Brezilyalı mimar ve şehir plancısı 83 yaşında hayatını kaybetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.05.2021 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021
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Son dakika: Metrobüsün mucidi Jaime Lerner hayatını kaybetti! Jaime Lerner kimdir?

1970'lerde 'nın güneyindeki 'da Belediye Başkanı olarak görev yapan ve görevi sırasında geliştirdiği "Transit hızlı otobüs" (BRT) sistemiyle ismini dünyaya duyuran Brezilyalı mimar ve şehir plancısı hayatını kaybetti.

83 yaşında hayatını kaybeden Lerner, belediye başkanlığı döneminde geliştirdiği BRT sistemiyle bütün dünyada ulaşımı daha kolay bir hale getirilmesine yardımcı oldu.

Memleketi Curitiba'da ulaşımı daha kolay bir hale getirmek amacıyla metro sistemlerinden daha uygun bir maliyetle, özel şeritler kullanan otobüsleri faaliyete geçiren Lerner, dünya çapındaki şehirler için bir model olacak olan 'nı uygulamaya koydu.

2007'DE İSTANBUL'DA FAALİYETE GEÇTİ
Sistem daha sonra , , ve dahil 250'den fazla şehirde uygulamaya geçerken 'da da 2007 yılında - arasında faaliyete geçti.

Curitiba'da üç dönem belediye başkanı (1971-1974, 1979-1983 ve 1989-1992) ve iki dönem Curitiba'nın başkenti olduğu (1995-2002) eyaletinin valisi olarak görev yapan Lerner, şehir planlaması üzerine çok sayıda kitap yazdı.

2010 yılında Time dergisi onu dünyadaki en etkili 100 kişiden biri olarak adlandırırken , Lerner'in kronik böbrek rahatsızlığından hayatını kaybettiğini söyledi.

JAIME LERNER KİMDİR?
Jaime Lerner, üç dönem belediye başkanı (1971-1974, 1979-1983 ve 1989-1992) ve iki dönem Parana eyaletinin valisi olarak görev yaptı.

Lerner, 2010 yılında Time dergisi tarafından dünyadaki en etkili 100 kişiden biri olarak gösterildi.

Ünlü mimar şehir planlaması üzerine çok sayıda kitap yazdı.

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