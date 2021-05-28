Son dakika: Metrobüsün mucidi Jaime Lerner hayatını kaybetti! Jaime Lerner kimdir?
Son dakika haberine göre Dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde toplu taşımanın çehresini değiştiren ve İstanbul’da da metrobüs olarak faaliyette olan "Transit hızlı otobüs" (BRT) sisteminin geliştiren Brezilyalı mimar ve şehir plancısı Jaime Lerner 83 yaşında hayatını kaybetti.
1970'lerde Brezilya'nın güneyindeki Curitiba'da Belediye Başkanı olarak görev yapan ve görevi sırasında geliştirdiği "Transit hızlı otobüs" (BRT) sistemiyle ismini dünyaya duyuran Brezilyalı mimar ve şehir plancısı Jaime Lerner hayatını kaybetti.
83 yaşında hayatını kaybeden Lerner, belediye başkanlığı döneminde geliştirdiği BRT sistemiyle bütün dünyada ulaşımı daha kolay bir hale getirilmesine yardımcı oldu.
Memleketi Curitiba'da ulaşımı daha kolay bir hale getirmek amacıyla metro sistemlerinden daha uygun bir maliyetle, özel şeritler kullanan otobüsleri faaliyete geçiren Lerner, dünya çapındaki şehirler için bir model olacak olan Entegre Ulaşım Ağı'nı uygulamaya koydu.
2007'DE İSTANBUL'DA FAALİYETE GEÇTİ
Sistem daha sonra Bogota, Brisbane, Johannesburg ve Marakeş dahil 250'den fazla şehirde uygulamaya geçerken İstanbul'da da 2007 yılında Avcılar-Topkapı arasında faaliyete geçti.
Curitiba'da üç dönem belediye başkanı (1971-1974, 1979-1983 ve 1989-1992) ve iki dönem Curitiba'nın başkenti olduğu (1995-2002) Parana eyaletinin valisi olarak görev yapan Lerner, şehir planlaması üzerine çok sayıda kitap yazdı.
2010 yılında Time dergisi onu dünyadaki en etkili 100 kişiden biri olarak adlandırırken Mackenzie Evangelical Üniversite Hastanesi, Lerner'in kronik böbrek rahatsızlığından hayatını kaybettiğini söyledi.
JAIME LERNER KİMDİR?
Jaime Lerner, üç dönem belediye başkanı (1971-1974, 1979-1983 ve 1989-1992) ve iki dönem Parana eyaletinin valisi olarak görev yaptı.
Lerner, 2010 yılında Time dergisi tarafından dünyadaki en etkili 100 kişiden biri olarak gösterildi.
Ünlü mimar şehir planlaması üzerine çok sayıda kitap yazdı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beklenen açıklama: Maske ne zaman kalkacak? Türkiye'de maske takma zorunluluğu ne zaman bitecek?
- Tarih açıklandı mı? KPSS ortaöğretim, ön lisans başvuruları ne zaman başlayacak? Lise ve 2 yıllık üniversite mezunu...
- ATA AÖF online final sınavı giriş: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021 final sınavı ne zaman bitiyor?
- Taksim Camii açılışı saat kaçta? 28 Mayıs Taksim Camii ne zaman açılacak? Taksim Camii'nde Cuma namazı kılınacak mı?
- Diyanet Cuma hutbesi 28 Mayıs: Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Arapça, Türkçe tam metni...
- KPSS başvuru kılavuzu 2021: ÖSYM KPSS Lisans başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Başvuru nasıl yapılır?
- KPSS tercihleri 2021 ne zaman başlayacak? Kamuya personel ataması ne zaman, nasıl olacak? ÖSYM takvimi...
- KPSS başvuru yapma ekranı: ÖSYM AİS 2021 KPSS Lisans başvuru nasıl yapılır? A Grubu Kadrolar neler?
- KPSS sınav ücreti 2021 ne kadar? ÖSYM KPSS başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?
- KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2021 KPSS Lisans başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- KPSS başvuru başladı mı, ne zaman? KPSS alan bilgisi sınavı nedir? Başvuru ücreti ne kadar 2021?
- Kritik tarih için ipucu! Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkıyor?