Son dakika: Metrobüsün mucidi Jaime Lerner hayatını kaybetti! Jaime Lerner kimdir?

JAIME LERNER KİMDİR?

Jaime Lerner, üç dönem belediye başkanı (1971-1974, 1979-1983 ve 1989-1992) ve iki dönem Parana eyaletinin valisi olarak görev yaptı.

Lerner, 2010 yılında Time dergisi tarafından dünyadaki en etkili 100 kişiden biri olarak gösterildi.

Ünlü mimar şehir planlaması üzerine çok sayıda kitap yazdı.