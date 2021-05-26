NATO Ukrayna'yı Rusya'ya karşı yalnız mı bırakıyor? Zirveye davet edilmedi
Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 14 Haziran’da gerçekleşecek olan NATO zirvesine ülkelerinin davet edilmemesine tepki gösterdi. Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan hareketlerinin olduğu bir dönemde yaşanan bu gelişmeyi “anlamıyoruz” sözleriyle açıkladı.
Dmitro Kuleba, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid ile düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Müttefiklerinin Transatlantik Birliğini görüşmek için kapalı toplantı gerçekleştirme isteğini anladıklarını söyleyen Kuleba, şöyle devam etti:
"Bunun örneklerini gördük, 2017'de Brüksel'de mesela. Ama doğruyu söylemek gerekirse, Rusya'nın Karadeniz'de Ukrayna'ya ve üyelere karşı saldırgan hareketlerinin olduğu, Çekya'daki olaylardan bahsediyorum, bir dönemde nasıl kapalı bir toplantı gerçekleştirilir, nasıl Ukrayna'nın da dahil olduğu bir format bulunmaz gerçekten anlamıyoruz."
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