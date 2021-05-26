NATO Ukrayna'yı Rusya'ya karşı yalnız mı bırakıyor? Zirveye davet edilmedi

Müttefiklerinin Transatlantik Birliğini görüşmek için kapalı toplantı gerçekleştirme isteğini anladıklarını söyleyen Kuleba, şöyle devam etti:

"Bunun örneklerini gördük, 2017'de Brüksel'de mesela. Ama doğruyu söylemek gerekirse, Rusya'nın Karadeniz'de Ukrayna'ya ve üyelere karşı saldırgan hareketlerinin olduğu, Çekya'daki olaylardan bahsediyorum, bir dönemde nasıl kapalı bir toplantı gerçekleştirilir, nasıl Ukrayna'nın da dahil olduğu bir format bulunmaz gerçekten anlamıyoruz."