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NATO Ukrayna'yı Rusya'ya karşı yalnız mı bırakıyor? Zirveye davet edilmedi

Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 14 Haziran’da gerçekleşecek olan zirvesine ülkelerinin davet edilmemesine tepki gösterdi. Kuleba, 'nın 'ya karşı saldırgan hareketlerinin olduğu bir dönemde yaşanan bu gelişmeyi “anlamıyoruz” sözleriyle açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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NATO Ukrayna'yı Rusya'ya karşı yalnız mı bırakıyor? Zirveye davet edilmedi

Dmitro Kuleba, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid ile düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Müttefiklerinin Transatlantik Birliğini görüşmek için kapalı toplantı gerçekleştirme isteğini anladıklarını söyleyen Kuleba, şöyle devam etti:

"Bunun örneklerini gördük, 2017'de Brüksel'de mesela. Ama doğruyu söylemek gerekirse, 'nın Karadeniz'de 'ya ve üyelere karşı saldırgan hareketlerinin olduğu, Çekya'daki olaylardan bahsediyorum, bir dönemde nasıl kapalı bir toplantı gerçekleştirilir, nasıl Ukrayna'nın da dahil olduğu bir format bulunmaz gerçekten anlamıyoruz."

Kuleba, 2008 NATO Bükreş zirvesinden bu yana "açık kapı politikası" için minnettar olduklarını ancak bunun üzerinden 13 sene geçtiğini ve sıradaki adımın Üyelik Hareket Planı olması gerektiğini ifade etti.

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