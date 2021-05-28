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Bulgaristan’da ABD askerlerinden paniğe neden olan "baskın!"

’da tatbikatı sırasında yanlış talimat aldıkları tahmin edilen 7 ABD askerinin, bir ayçiçek fabrikasına düzenledikleri baskın paniğe neden oldu.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 28.05.2021 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021
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Bulgaristan’da ABD askerlerinden paniğe neden olan baskın!

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, yakınlarında yapılan "Swift Response" adlı tatbikatına katılan 7 ABD askeri, yanlışlıkla bölgedeki bir ayçiçek fabrikasına baskın düzenledi.

Yanlış talimat aldıkları tahmin edilen ABD askerlerinin baskını, kameralara yansıdı.

Görüntülerde, silahlı ABD askerlerinin, fabrika duvarını aşıp işçilere silah doğrulttukları görülüyor.

Fabrikadaki işçileri "yere yatın, kıpırdamayın" diye emir vererek etkisiz hale getiren askerler, paniğe neden oldu.

İşçilerden , yaptığı açıklamada, "O kadar korktum ki, acil yardım bile çağırma cesareti bulamadım." dedi.

Fabrikanın sahibi ise Savunma Bakanlığına başvurup özür ve açıklama talep ettiğini bildirdi.

Dimitrov, henüz bir yanıt alamadığını belirterek, Filibe Askeri Yargıtayı'na suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Silahlı baskını "büyük bir hakaret olarak" tanımlayan Dimitrov, "Ezildik ve aşağılandık. Resmen ölüm tehdidi aldık. Adeta gangster veya terörist muamelesi gördük. Adalet yoluyla haklarımı sonuna kadar arayacağım." diye konuştu.

Tatbikata, 2 bin 200 askeri personel ile 30 savaş uçağı ve bir helikopter katılıyor.

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