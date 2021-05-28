Türk SİHA'larının gücünü gözler önüne seren sözler! "Türkiye ve Çin..."

"Türkiye bu teknolojiyi çok hassas bir şekilde kullanıyor. Zeytin Dalı Harekatı'ndan bir örnek vereceğim. Sosyal medyada, basında her şeyi görebilirsiniz. Türkiye'nin (dronlarla) sivilleri belirlediğine dair tek bir kanıt yok, göremezsiniz. Dronlar size terörist ile sivili çok net bir şekilde ayırt etme potansiyeli veriyor. Bu teknolojiye sahip değilseniz, kör bir şekilde ateş edebilirsiniz. Bu teknolojiyle, insansız hava araçlarıyla santimetre hassasiyetinde çalışabilirsiniz. Bu bize sivil zayiatı tamamen ortadan kaldırma avantajı sağlıyor ve Türkiye ile ilgili benim bildiğim tek bir olay bile yok. Türkiye bu konuda o kadar hassas ki toplam sivil zayiatı tamamen ortadan kaldırıyor."