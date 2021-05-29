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İran'da 5,0 büyüklüğünde deprem: Can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı

Sismoloji Merkezi’den yapılan açıklamasında ’da 5 büyüklüğünde meydana geldiği açıklandı. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.05.2021 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021
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İran'da 5,0 büyüklüğünde deprem: Can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'den yapılan açıklamada, İran'ın Fars Eyaletine bağlı Baba Monir şehrinde yerel saatle 01.05'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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