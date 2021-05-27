SON DAKİKA | Kovid-19 ilk ne zaman ve nerede çıktı? ABD istihbaratı! "İki senaryo var..."

"2 SENARYO VAR!"

Schoch "ABD İstihbarat Topluluğu, Kovid-19'un ilk nerede, ne zaman ya da nasıl bulaştığını henüz tam olarak bilmiyor ancak iki muhtemel senaryo üzerinde birleşiyor: Ya bu virüs bir insanın enfekte bir hayvanla temas etmesi sonucu doğal olarak bulaştı ya da bu bir laboratuvar kazasıydı." ifadesine yer verdi.