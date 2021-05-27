27 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan istifa etti

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan istifa etti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nagdalyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan’ın istifa ettiğini duyurdu. İstifa haberi ülkede kısa sürede gündeme otururken, şu ana kadar Başbakan ’dan ve hükümetinden herhangi bir açıklama gelmedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.05.2021
ABONE OL
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan istifa etti

Dağlık Karabağ'da yaşanan savaşta Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan ve ardından siyasi krizlerle boğuşan Ermenistan'da Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan istifa etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nagdalyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sadece tek bir cümle kullanarak, "Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan istifa etti" dedi.

İstifa haberi ülkede kısa sürede gündeme otururken, şu ana kadar Başbakan Nikol Paşinyan'dan ve hükümetinden herhangi bir açıklama gelmedi.

Görevinden istifa eden Ayvazyan geçtiğimiz yıl 18 Kasım 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın imzaladığı kararname ile göreve getirilmişti.

Başkan Erdoğandan Aliyeve kutlama mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ALİYEV'E KUTLAMA MESAJI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA