Çin ile ABD arasında Kovid-19 savaşı! ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş hamle
Çin ile ABD arasında yaşanan ekonomi ve silahlanma savaşının yanında Kovid-19'un kaynağı konusunda yeni bir cephe açılmış durumda. Çin, ABD Başkanı Joe Biden'ın istihbarat birimlerine yeni tip korona virüsün (Kovid-19) kökenlerine ilişkin soruşturmalarını yoğunlaştırmaları için talimat vermesine tepki gösterdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Biden'ın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bilim heyetinin Çin'de yaptığı araştırmayı yok sayarak yeniden soruşturma talimatı vermesinin "siyasi bir taktik" olduğunu ve Washington'ın böyle yaparak virüsün yayılmasındaki kendi sorumluluğunu örtmeye çalıştığını savundu.
Biden yönetiminin, bu tavrıyla bir kez daha olguları ve bilimi görmezden geldiğini ve kökenlere ilişkin ciddi bir araştırma ile ilgilenmediğini ortaya koyduğunu ifade eden Sözcü Cao, "ABD, salgını kuşku yaratmak ve siyasi manipülasyon yapmak için kullanarak kendi sorumluluğunun üstünü örtmek istiyor. Hem bilime hem de insan hayatına saygısızlık olan bu tavır salgınla mücadele için gereken küresel birlik ve beraberliğe zarar veriyor." dedi.
Cao, ayrıca, ABD'nin başta Maryland eyaletindeki Fort Dertrick Deniz Kuvvetleri Tıbbi Araştırma Merkezine bağlı Biyolojik Savunma Araştırma Direktörlüğü olmak üzere kendi biyoloji laboratuvarlarını soruşturmaya açması gerektiğini belirterek, "ABD, Çin'in kapsamlı, şeffaf, kanıtlara dayalı bir uluslararası soruşturmaya katılmasını istediğini ileri sürüyor. Biz de ABD'nin Çin'in yaptığını yapmasını ve virüsün kökenlerinin izini sürecek bilimsel bir soruşturma için derhal DSÖ ile iş birliği yapmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Biden, istihbarat kuruluşlarına verdiği talimatta, ilk kez 2019 sonunda Çin'in Vuhan kentinde tespit edilen Kovid-19'un kökenlerini araştırmak üzere çalışmalarını yoğunlaştırmaları ve 90 gün içinde sonuçlandırmaları talimatını vermişti. Biden, virüsün kökeni konusunda hayvandan bulaşma dışında laboratuvardan sızma olasılığının da değerlendirmesini istemişti.
DSÖ HEYETİ VUHAN'DA ARAŞTIRMA YÜRÜTMÜŞTÜ
DSÖ, Kovid-19'un kökenlerini araştırmak üzere, ilk vakaların ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentine uluslararası bilim insanlarından oluşan bir heyet göndermişti.
Heyet, 29 Ocak'ta başladığı saha çalışmalarında, ilk vakaların görüldüğü Vuhan Deniz Ürünleri Gıda Pazarı'nın yanı sıra virüsün bir kaza sonucu dışarı çıktığı iddialarına konu olan Vuhan Viroloji Enstitüsünde de incelemeler yapmıştı.
2002-2003 yıllarındaki Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) salgınının ardından, yarasa koronavirüslerinin genetik bilgilerinin olduğu bir arşiv yaratmak amacıyla kurulan enstitü, Kovid-19'un buradaki laboratuvarda yapay olarak üretildiği ve yanlışlıkla dışarı çıktığı iddialarına konu olmuştu.
Çinli yetkililer, söz konusu iddiaları reddetmiş, Kovid-19'un başka bir ülkede ortaya çıktığı ve ithal dondurulmuş deniz ürünleriyle ülkeye geldiğine dair kanıtlanmayan karşı iddialar ortaya atmıştı.
KOVİD-19 İLK KEZ VUHAN'DAKİ GIDA PAZARINDA GÖRÜLMÜŞTÜ
Dünya, Kovid-19 salgınından ilk kez, Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.
Hastalık, ilk kez Vuhan'da deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.
Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
- Yasaklar, kısıtlamalar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma kısıtlaması hangi tarihte kalkacak 2021? 1-2-3 Haziran'da yasak var mı?
- Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Korona aşısı olanlar maske takma yasağından muaf mı? Normalleşme sürecinde...
- Hafta sonu yasak var mı? 29-30 Mayıs Cumartesi-Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama saatleri...
- Dikey Geçiş Sınavı ne zaman? 2021 DGS başvuru ne zaman bitiyor? Sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ 2'nci seçim aşaması ne zaman? Puan türleri...
- 700 bin taşeron işçiye müjde! Toplu sözleşme ile işçi maaş zammı ne kadar olacak? 2021 seyyanen zam...
- Banka kredi faiz oranları son dakika: 27 Mayıs Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası ihtiyaç kredisi hesaplama
- KPSS Lisans başvuruları başladı mı? ÖSYM 2021 KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte tüm detaylar...
- LGS ertelenecek mi, iptal mi? 2021 LGS sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte MEB takvimi!
- Türkiye Azerbaycan milli maçı saat kaçta? 2021 Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?
- Instagram beğeni gizleme aktif oldu! Instagram beğenme sayısını gizleme nereden, nasıl yapılır?