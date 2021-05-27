Çin ile ABD arasında Kovid-19 savaşı! ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş hamle

Biden yönetiminin, bu tavrıyla bir kez daha olguları ve bilimi görmezden geldiğini ve kökenlere ilişkin ciddi bir araştırma ile ilgilenmediğini ortaya koyduğunu ifade eden Sözcü Cao, "ABD, salgını kuşku yaratmak ve siyasi manipülasyon yapmak için kullanarak kendi sorumluluğunun üstünü örtmek istiyor. Hem bilime hem de insan hayatına saygısızlık olan bu tavır salgınla mücadele için gereken küresel birlik ve beraberliğe zarar veriyor." dedi.

Cao, ayrıca, ABD'nin başta Maryland eyaletindeki Fort Dertrick Deniz Kuvvetleri Tıbbi Araştırma Merkezine bağlı Biyolojik Savunma Araştırma Direktörlüğü olmak üzere kendi biyoloji laboratuvarlarını soruşturmaya açması gerektiğini belirterek, "ABD, Çin'in kapsamlı, şeffaf, kanıtlara dayalı bir uluslararası soruşturmaya katılmasını istediğini ileri sürüyor. Biz de ABD'nin Çin'in yaptığını yapmasını ve virüsün kökenlerinin izini sürecek bilimsel bir soruşturma için derhal DSÖ ile iş birliği yapmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.