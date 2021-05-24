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Son dakika: İsrail güçleri Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 41 Filistinliyi gözaltına aldı

Son dakika haberine göre askerlerinin, işgal altındaki ile 'te 41 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. yandan Basın Koordinatörü yaptığı açıklamada, gözaltına alınan Filistinli sayısının önümüzdeki kısa süre içinde artabileceğine dikkati çekti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.05.2021
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Son dakika: İsrail güçleri Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 41 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerine baskınlar düzenledi.

Söz konusu baskınlarda Doğu Kudüs'te 24, Batı Şeria'da da 17 Filistinli gözaltına alındı.

Öte yandan Filistin Esirler Cemiyeti Basın Koordinatörü Emani Sarahne yaptığı açıklamada, gözaltına alınan Filistinli sayısının önümüzdeki kısa süre içinde artabileceğine dikkati çekti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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