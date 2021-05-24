İsrail askeri bir çocuğu vurdu! Askerden skandal savunma
Filistin'de devam eden İsrail işgalinde çocuklara ateş açıldı. İsrail askeri 16 yaşındaki bir çocuğu taş attığı gerekçesiyle ateş açarak yaraladı. Kısa sürede müdahale edilen çocuk tedavi için hastaneye kaldırıldı.
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Talmon Yahudi yerleşim birimi yakınlarında yoldan geçen 16 yaşındaki bir çocuğu İsrail araçlarına taş attığı iddiasıyla ateş açarak yaraladı.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, İsrail askerleri Batı Şeria'daki Ramallah kentinin batısında yer alan Talmon Yahudi yerleşim birimi yakınlarında Filistinli bir çocuğa ateş etti.
Haberde, İsrail askerlerinin çocuğu, İsrail araçlarına taş attiği iddiasıyla yaraladığına dikkat çekilirken, Filistin Kızılayına bağlı ilk yardım ekiplerinin 16 yaşındaki çocuğa müdahale ettiği vurgulandı.
Görgü tanıkları ise yaptığı açıklamada, 16 yaşındaki Filistinli çocuğun Talmon Yahudi yerleşim biriminin güvenlik elemanlarınca vurulduğunu aktardı.
Tanıklar, çocuğun omuzundan yaralandığını ve Filistin Kızılayına bağlı ilk yardım ekiplerince Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezine nakledildiğini ifade etti.
Sağlık görevlileri de hastaneye getirilen çocuğun ameliyata alındığı ve durumunun iyi olduğunu kaydetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hibe desteği başvuruları başladı mı, ne zaman? 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır? T.C Kimlik numarasına göre...
- Bekçi alımı için peş peşe açıklama... Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Son durum...
- Son dakika: 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Kafe, restoran, lokanta ve spor salonları ne zaman serbest olacak?
- Yüksek emekli maaşı almak mümkün! Emekliler dikkat! 3'lü hesap için yöntem...
- Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Şubeye gitmeden başvuru yapmak mümkün! 36 ay vade ile 50 bin TL'ye kadar kredi...
- Final belli oldu, yıldızlar tek tek kayıyor! Çukur yok ama onlar olacak! Son isimde belli oldu...
- Ve son dakika ödemeler başladı! Para desteği alacaklara müjde! Hemen hesaplarınızı kontrol edin...
- Araba alacaklara kredi müjdesi! Oranlar düştü, sudan ucuz fırsat! 0.99 faiz oranı ve 36 ay vade imkanı...
- Beklenen paylaşım geldi... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel yeni sezon fragmanı...
- 12 ay vade sıfır faiz imkanı! Müjdeler peş peşe sıralandı! Dacia, Seat, Toyota, Fiat, Honda, Renault, Opel...
- Esnaf hibe desteği e-Devlet başvuru başladı mı? 3.000 TL ve 5.000 TL hibe desteği kimlere verilecek?
- Acunmedya Akademi ücretli mi? Acunmedya Akademi başvuru nereden, nasıl yapılır? Hangi bölümler var?