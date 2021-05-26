Son dakika | İran'dan flaş kripto para kararı! Askıya alınacak

Cuma günü yapılan bu açıklamda kripto para madenciliğinin yüzde 60'ından fazlasının yapıldğı Çin'de tartışmalara neden oldu. Dünyanın en büyük kripto para üreticilerinden Huobi Mall ve BTC.TOP üretimlerini askıya alacaklarını açıkladı.

Çin, 18 Mayıs tarihinde finans kurumlarının ve ödeme sistemlerinin kripto para birimleri üzerinden hizmet vermesini yasakladığını duyurmuştu.





Çin'deki Ulusal İnternet Finansman Birliği, Bankacılık Birliği, Ödeme ve Takas Platformu tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, "Son dönemde kripto para birimleri çok sert şekilde yükselirken ve düşerken, spekülatif kripto işlemleri artış gösterdi. Bu insanların varlık güvenliklerini ihlal ediyor, ekonomik ve finansal düzeni ciddi şekilde aksatıyor." ifadeleri yer almıştı.