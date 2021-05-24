Kripto paralar hakkında flaş açıklama! Büyük bir tehlike
İngiltere Merkez Bankası Başkanı (BoE) Andrew Bailey yaptığı son dakika açıklamasında kripto para birimlerini içeren varlıkların tehlikeli olduğunu duyurdu. Bailey yaptığı açıklamada "Kripto varlıklar konusunda kuşkuluyum. Çünkü açıkçası tehlikeliler ve (bu varlıklara karşı) çok büyük bir ilgi var." ifadelerini kullandı.
İngiltere Merkez Bankası Başkanı (BoE) Andrew Bailey, kripto para birimlerini içeren varlıkların tehlikeli olduğunu söyledi.
İngiliz parlamentosunda Hazine Komitesinin sorularını yanıtlayan Bailey, "Kripto varlıklar konusunda kuşkuluyum. Çünkü açıkçası tehlikeliler ve (bu varlıklara karşı) çok büyük bir ilgi var." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Çin, 18 Mayıs'ta finans kurumlarının ve ödeme sistemlerinin kripto para birimleri üzerinden hizmet vermesini yasakladığını duyurmuştu.
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