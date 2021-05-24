24 Mayıs 2021, Pazartesi
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Kripto paralar hakkında flaş açıklama! Büyük bir tehlike

Başkanı (BoE) yaptığı son dakika açıklamasında kripto para birimlerini içeren varlıkların tehlikeli olduğunu duyurdu. Bailey yaptığı açıklamada "Kripto varlıklar konusunda kuşkuluyum. Çünkü açıkçası tehlikeliler ve (bu varlıklara karşı) çok büyük bir ilgi var." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.05.2021 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021
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Kripto paralar hakkında flaş açıklama! Büyük bir tehlike

Başkanı (BoE) , kripto para birimlerini içeren varlıkların tehlikeli olduğunu söyledi.

parlamentosunda Hazine Komitesinin sorularını yanıtlayan Bailey, "Kripto varlıklar konusunda kuşkuluyum. Çünkü açıkçası tehlikeliler ve (bu varlıklara karşı) çok büyük bir ilgi var." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

, 18 Mayıs'ta finans kurumlarının ve ödeme sistemlerinin kripto para birimleri üzerinden hizmet vermesini yasakladığını duyurmuştu.

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