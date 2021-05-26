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İngiliz basınından flaş BioNTech aşısı iddiası! Kimlere ne amaçla para teklif edildi?

koronavirüs aşıları arasındaki en etkililerden biri olan BioNTech hakkında flaş bir habere imza attı. İngiliz basınında çıkan haberde, sosyal medya fenomenlerine BioNTech’in tehlikeli olduğunu dile getirmeleri için para verildiği belirtildi.

DÜNYA Sabah
Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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İngiliz basınından flaş BioNTech aşısı iddiası! Kimlere ne amaçla para teklif edildi?

Koronavirüs salgını, aşı uygulamalarının giderek yaygınlaşmasıyla kontrol altına alınmaya başlandı. Dünya çapında birçok firma tarafından üretilen çeşitli koronavirüs aşıları arasında öne çıkan Pfizer/BioNTech hakkında ortaya atılan bir iddia, dünya gündemine bomba gibi düştü.

İngiliz 'da yer alan bir habere göre merkezli bir reklam ajansının, Fransız ve Alman sosyal medya fenomenleri başta olmak üzere birçok isme, BioNTech'i kötülemeleri için para teklif edildi.

"ASTRAZENECA'YI ÖVÜN, BIONTECH'İ KARALAYIN"

The Guardian, Fazze isimli reklam ajansının birçok YouTuber ile bağlantıya geçerek BioNTech aşısının yüzlerce ölüme sebebiyet verdiğini söylemeleri için teklifte bulunduğunu gösteren raporların, internet korsanları tarafından yayınlandığını öne sürdü.

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan, ancak Rus bağlantılı olduğuna dair güçlü kanıtlar olduğu söylenen Fazze ajansının, geçtiğimiz haftalarda birçok Fransız fenomene "Pfizer'ın aşısını olanların ölüm oranlarının, 'nın neden olduğu ölüm vakalarından 3 kat daha fala olduğunu" söylemeleri için bağlantıya geçtiği bildirildi.

GİZLİ RAPOR GÖRÜNTÜSÜ VERİLDİ

Buna göre takipçilerine "Medya bu gerçeği örtbas etmeye çalışıyor. son derece tehlikeli ve bu gizlenmeye çalışılıyor" demeleri için fenomenler sahte linkler yollayan ajans bu linklerde, Le Monde, Reddit ve Ethical Hacker gibi sitelerde yayınlanan ve 'sızdırılmış gizli rapor' görüntüleri kullandı.

The Guardian'a göre ajans, sosyal medya fenomenlerine AstraZeneca aşısını övmeleri için 30 saniyelik bir paylaşım karşılığında 2 bin 510 dolar (yaklaşık 21,2 bin lira) teklif etti.

Twitter'da Léo Grasset isimli 1.2 milyon takipçili bir Fransız fenomen, ajansın kendisine yaptığı teklifin ekran görüntülerini paylaştı.

Mirko Drotschman isimli bir başka fenomen de, yaptığı paylaşımda ajans tarafından kendisine gönderilen teklif mailini ifşa etti. Ajans tarafından gönderilen mailde bir "bilgilendirme kampanyası"na katılması teklif edilen Drotschman'a, Pfizer/BioNTech'in ölüm oranlarının çok yüksek olduğunu söylemesi de teklif edildi.

Fazze isimli ajansın yönetim kadrosunun ise ismi açıklanmayan bir girişimci tarafından finanse edildiği ve Moskova'dan yönetildiği iddia edildi.

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