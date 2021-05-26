İngiliz basınından flaş BioNTech aşısı iddiası! Kimlere ne amaçla para teklif edildi?

The Guardian'a göre ajans, sosyal medya fenomenlerine AstraZeneca aşısını övmeleri için 30 saniyelik bir paylaşım karşılığında 2 bin 510 dolar (yaklaşık 21,2 bin lira) teklif etti.

Twitter'da Léo Grasset isimli 1.2 milyon takipçili bir Fransız fenomen, ajansın kendisine yaptığı teklifin ekran görüntülerini paylaştı.