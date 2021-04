Süveyş Kanalı'nda karaya oturmuştu! The Ever Given'a rekor tazminat talebi

Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak bir anda tüm dünyanın gündemine oturan The Ever Given isimli yük gemisi hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Geminin sahibi Japon firmadan '900 milyon dolar' tazminat talep edildiği vurgulandı.

Giriş Tarihi: 15.04.2021 09:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL