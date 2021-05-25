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Son dakika: Biden ve Putin Cenevre'de bir araya gelecek! Tarih belli oldu

Son dakika haberine göre Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden, 16 Haziran’da Cenevre’de bir araya gelecek." ifadeleri kullanıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
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Son dakika: Biden ve Putin Cenevre'de bir araya gelecek! Tarih belli oldu

Son dakika haberine göre Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden, 16 Haziran'da Cenevre'de bir araya gelecek." ifadeleri kullanıldı.

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