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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: BMGK'dan İsrail ve Hamas'a 'ateşkese bağlı kalınması' çağrısı!

Son dakika: BMGK'dan İsrail ve Hamas'a 'ateşkese bağlı kalınması' çağrısı!

Son dakika haberleri... Birleşmiş Milletler () , ortak bir açıklama yaparak, ile arasında varılan ateşkes anlaşmasına tamamen uyulması çağrısında bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.05.2021
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Son dakika: BMGK'dan İsrail ve Hamas'a 'ateşkese bağlı kalınması' çağrısı!
Güvenlik Konseyinin ortak yazılı açıklamasında, 11 günlük krizin ardından varılan ateşkes anlaşmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.

", (taraflara) ateşkese tamamen uyulması çağrısında bulundu." ifadesinin kullandığı açıklamada, , diğer bölgesel aktörler, BM ve 'nün sürece olan katkısının takdir edildiği belirtildi.

Söz konusu süreçte hayatını kaybeden tüm sivillerden dolayı konsey üyesi ülkelerin yas tuttuğu kaydedilen açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, başta olmak üzere Filistinli sivil halka acil insani destek sağlanmasının önemine vurgu yaptı." bilgisi verildi.

BM Genel Sekreteri 'in bölgede kapsamlı ve hızlı bir yeniden inşa ve toparlanma süreci için uluslararası topluma yaptığı çağrıya da tam destek verildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, 'nin iki devletli çözüm perspektifinde bölgede kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışın sağlanması noktasındaki adımları desteklediği ve ateşkesle sağlanan sükunetin muhafaza edilmesinin önemine dikkati çektiği ifade edildi.

Ateşkes anlaşmasından önce BM Güvenlik Konseyi'nde ateşkes için ortak açıklama çabalarına katılmamış, Konsey o günlerde ortak bir açıklama yapamamıştı.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

'in abluka altındaki 'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evlerinden olmuştu.

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