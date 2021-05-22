Son dakika: BMGK'dan İsrail ve Hamas'a 'ateşkese bağlı kalınması' çağrısı!

Söz konusu süreçte hayatını kaybeden tüm sivillerden dolayı konsey üyesi ülkelerin yas tuttuğu kaydedilen açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, başta Gazze olmak üzere Filistinli sivil halka acil insani destek sağlanmasının önemine vurgu yaptı." bilgisi verildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bölgede kapsamlı ve hızlı bir yeniden inşa ve toparlanma süreci için uluslararası topluma yaptığı çağrıya da tam destek verildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin iki devletli çözüm perspektifinde bölgede kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışın sağlanması noktasındaki adımları desteklediği ve ateşkesle sağlanan sükunetin muhafaza edilmesinin önemine dikkati çektiği ifade edildi.

Ateşkes anlaşmasından önce BM Güvenlik Konseyi'nde ateşkes için ortak açıklama çabalarına ABD katılmamış, Konsey o günlerde ortak bir açıklama yapamamıştı.