DSÖ: Kovid-19'la mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanı hayatını kaybetti

DSÖ'nün en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesinin (DSA) 74'üncüsü İsviçre'nin Cenevre kentinde video konferans yöntemiyle başladı.

Genel Direktör Ghebreyesus, burada yaptığı konuşmada, "Neredeyse 18 aydır, dünyanın her yerindeki sağlık çalışanları ve bakıcılar, yaşamla ölüm arasında bir yerde duruyorlar. Sayısız hayatı kurtardılar." dedi.

Dünya genelinde Kovid-19 ile mücadelede, pek çok sağlık çalışanına Kovid-19 bulaştığını aktaran Ghebreyesus, "Raporlamalar yetersiz olsa da en az 115 bin sağlık çalışanı ve bakıcının başkalarına hizmet sunarken en büyük bedeli ödediğini (öldüğünü) tahmin ediyoruz. Salgın şiddetini devam ettirdiği sürece çok daha fazlasını kaybedeceğiz." uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini vurgulayarak üreticilerin kişisel koruyucu ekipman tedarikini artırması gerektiğini vurguladı.

DSÖ Genel Direktörü, küresel çapta pek çok sağlık çalışanının kişisel koruyucu ekipman, aşı ve hayat kurtaracak diğer araçlara erişim eksikliği nedeniyle kendilerini çaresiz ve korumasız hissettiğinin altını çizdi.

Sağlık çalışanlarının "kahramanca" işler yaptığını ama "süper kahramanlar" olmadıklarını dile getiren Ghebreyesus, "Onlar da bizim gibi insanlar. Terliyorlar, kızıyorlar, gülüyorlar, ağlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, dünya genelinde Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarının onuruna ayağa kalkarak alkışladı.