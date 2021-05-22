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Hamas'tan Türkiye açıklaması! "Siyonistlerin zehirli oklarını tersine çevirdi" | Çarpıcı İran mesajı...

Hamas Siyasi Büro Üyesi , 'nin, 'in Gazze saldırısında" bayrağını taşıyan" tavrına övgü yağdırdı. Rişk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında Türkiye'nin, işgalcinin işlediği suçları görmezden gelenlerin zehirli oklarını tersine çevirdiğini belirtti. Öte yandan Rişk, İran'a ile ilgili de çarpıcı bir masaj paylaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.05.2021 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021
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Hamas'tan Türkiye açıklaması! Siyonistlerin zehirli oklarını tersine çevirdi | Çarpıcı İran mesajı...

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ardından Twitter hesabından açıklamada bulunan İzzet er-Rişk, saldırılar sırasında kendilerine destek olan ülkelerle ilgili değerlendirmede bulundu.

"TÜRKİYE SİYONİSTLERİN ZEHİRLİ OKLARINI TERSİNE ÇEVİRDİ"

Rişk, 'nin, bayrağını uluslararası tüm platformlarda taşıdığını ve işgalcinin işlediği suçları görmezden gelmeye çalışanların zehirli oklarını tersine çevirdiğini dile getirdi.

İRAN'A TEŞEKKÜR

Rişk ayrıca, Katar ve 'ın, Filistin halkının akan kanının durması için müzakere yürüttüğünü, İran'ın ise gerek silah ve gerekse finansal olarak direnişin yanında yer aldığını aktardı.

GAZZE'DE SON DURUM

ordusunun abluka altındaki 'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve Hamas ile varılan ateşkesle sona eren saldırıları nedeniyle 248 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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