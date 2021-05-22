Hamas'tan Türkiye açıklaması! "Siyonistlerin zehirli oklarını tersine çevirdi" | Çarpıcı İran mesajı...
Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Türkiye'nin, İsrail'in Gazze saldırısında" Kudüs bayrağını taşıyan" tavrına övgü yağdırdı. Rişk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında Türkiye'nin, Siyonist işgalcinin işlediği suçları görmezden gelenlerin zehirli oklarını tersine çevirdiğini belirtti. Öte yandan Rişk, İran'a ile ilgili de çarpıcı bir masaj paylaştı.
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ardından Twitter hesabından açıklamada bulunan İzzet er-Rişk, saldırılar sırasında kendilerine destek olan ülkelerle ilgili değerlendirmede bulundu.
İRAN'A TEŞEKKÜR
Rişk ayrıca, Katar ve Mısır'ın, Filistin halkının akan kanının durması için müzakere yürüttüğünü, İran'ın ise gerek silah ve gerekse finansal olarak direnişin yanında yer aldığını aktardı.
GAZZE'DE SON DURUM
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve Hamas ile varılan ateşkesle sona eren saldırıları nedeniyle 248 Filistinli hayatını kaybetmişti.
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